Гвардиола поздравил «Баварию» со 125-летием: «Это один из величайших клубов в мире. Болельщики могут гордиться им, как и я горжусь тем, что чувствую себя частью семьи «Баварии»

Пеп Гвардиола поздравил «Баварию» с юбилеем.

Немецкий клуб был основан 27 февраля 1900 года. В этом году ему исполнилось 125 лет.

«Для меня было большой честью работать тренером «Баварии». Этот клуб с его 125-летней историей, с такими уникальными личностями, как Франц Беккенбауэр , Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге , с такой страстью, как на поле, так и за его пределами, является одним из величайших в мире.

Болельщики могут гордиться своей «Баварией», так же как и я горжусь тем, что чувствую себя частью семьи «Баварии». Поздравляю с этим особенным днем рождения, с великим прошлым, которое вдохновляет на свершения в будущем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.