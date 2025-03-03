Гвардиола поздравил «Баварию» со 125-летием: «Это один из величайших клубов в мире. Болельщики могут гордиться им, как и я горжусь тем, что чувствую себя частью семьи «Баварии»
Пеп Гвардиола поздравил «Баварию» с юбилеем.
Немецкий клуб был основан 27 февраля 1900 года. В этом году ему исполнилось 125 лет.
«Для меня было большой честью работать тренером «Баварии». Этот клуб с его 125-летней историей, с такими уникальными личностями, как Франц Беккенбауэр, Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге, с такой страстью, как на поле, так и за его пределами, является одним из величайших в мире.
Болельщики могут гордиться своей «Баварией», так же как и я горжусь тем, что чувствую себя частью семьи «Баварии». Поздравляю с этим особенным днем рождения, с великим прошлым, которое вдохновляет на свершения в будущем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
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