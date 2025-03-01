Матч окончен
«Аталанта» не дожала «Венецию» с 19-го места – 0:0. У команды Гасперини 3 победы и 3 ничьих в 6 последних матчах Серии А
«Аталанта» дома сыграла вничью с «Венецией» (0:0) в 27-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
У команды Джан Пьеро Гасперини 3 победы и 3 ничьих в 6 последних матчах Серии А.
«Аталанта» набрала 55 очков и занимает третье место. До «Наполи» 1 балл, до «Интера» – 2, эти команды сыграют сегодня друг с другом. «Венеция» идет 19-й, набрав 18 баллов.
Италия. Серия А 1 марта 14:00
27 турАдзурри д′Италия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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