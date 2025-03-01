«Аталанта» не дожала «Венецию» с 19-го места – 0:0. У команды Гасперини 3 победы и 3 ничьих в 6 последних матчах Серии А

«Аталанта» дома сыграла вничью с «Венецией» (0:0) в 27-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

У команды Джан Пьеро Гасперини 3 победы и 3 ничьих в 6 последних матчах Серии А.

«Аталанта » набрала 55 очков и занимает третье место. До «Наполи» 1 балл, до «Интера» – 2, эти команды сыграют сегодня друг с другом. «Венеция » идет 19-й, набрав 18 баллов.

Италия. Серия А 1 марта 14:00 27 тур Адзурри д′Италия Аталанта Матч завершен 0 - 0 2.62 XG 0.87 Венеция Коэффициенты Матч окончен 90’ +2’ Кике Перес Лукман 90’ +2’ Дзаппакоста Руджери 87’ 87’ Николусси-Кавилья Конде 86’ Раду 81’ Марич Данкан 81’ Шингтьен Маркандалли Ретеги Самарджич 73’ Пош Пашалич 73’ 60’ Бузио Думбия 60’ Ористанио Йебоа де Кетеларе Мальдини 60’ Куадрадо Белланова 59’ 2 тайм Перерыв Аталанта: Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Пош (Пашалич, 73), Лукман, де Кетеларе (Мальдини, 60), Дзаппакоста (Руджери, 87), де Рон, Эдерсон, Куадрадо (Белланова, 59), Ретеги (Самарджич, 73), Руй Патрисиу, Росси, Толои, Белланова, Сулемана, Пашалич, Руджери, Самарджич, Палестра, Брешианини, Мальдини 1 тайм Венеция: Раду, Канде, Идзес, Шингтьен (Маркандалли, 81), Эллертссон, Кике Перес, Николусси-Кавилья (Конде, 87), Бузио (Думбия, 60), Дзербин, Марич (Данкан, 81), Ористанио (Йебоа, 60), Йоронен, Гранди, Маркандалли, Карбони, Йебоа, Конде, Бьяркасон, Данкан, Эль-Хаддад, Думбия, Гюткьяер, Филя

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