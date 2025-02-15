Орещук о судьях: «Егорову однажды ляпнул: «Слышь, клоун». Он берет за майку: «Еще вякнешь – разобью ####». Раньше они не были одуванчиками! А сейчас? Ни судить не умеют, ни наладить контакт»

Роман Орещук сравнил нынешних судьей с теми, что были в его время.

– Еще перед футбольными людьми извинялись?

– Перед судьями. Раньше они не были одуванчиками! Ты мог послать арбитра – и он тебя в ответ. Мне Игорь Егоров однажды такое сказал, что уши завернулись в трубочку. Четко объяснил, кто я и откуда.

Играли в Томске. Что-то я ему ляпнул: «Слышь, ты, клоун...» Егоров подзывает, берет за майку двумя пальцами: «Я тебя могу удалить, а могу послать на три буквы». Пауза. Продолжает: «Удалять не буду, потому что не хочу ломать игру. Но пошел ты туда-то и туда-то. А еще вякнешь – прямо здесь разобью ####!» Мужик ответил четко и понятно.

– А вы?

– Извинился, руку ему пожал: «Игорь, я неправ, тема закрыта». А сейчас? Ты с арбитром вот так поговори – он карточку даст и еще «простыню» на тебя накатает. Получишь пять игр дисквалификации. Мы на поле живем, даем волю эмоциям – а цепляются за каждое слово. Спросишь: «Эй, реф, что делаешь?» – сразу за желтой лезет. Ни судить не умеют, ни наладить контакт.

– Последний арбитр, которого уважали?

– Игорь Егоров, Баскаков, Ибрагимов, Бутенко... Каждый мог ответить. Если прибьют – настолько красиво, что не подкопаешься. Даже пенальти не надо было придумывать. В любой команде такие исполнители – обложи штрафными, и хватит. Один-два забьют! На что жалобу писать? Что тебе штрафной поставили? – сказал экс-футболист и агент.