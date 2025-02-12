Скоулз заявил, что Лисандро «недостаточно хорош, чтобы выиграть АПЛ». Защитник «МЮ» ответил: «В Аргентине этот парень не выжил бы»

Лисандро Мартинес ответил Полу Скоулзу на критику.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » критически отозвался об аргентинце, выступая в шоу Fan Debate: «Он недостаточно хорош, чтобы выиграть Премьер-лигу, даже если он здоров».

«Этот парень – ходячий сглаз, он реально вредит. Окажись он в Аргентине, он бы не выжил», – написал защитник «МЮ» в соцсетях.

Лисандро Мартинес восстанавливается после травмы крестообразных связок колена, полученной в матче с «Кристал Пэлас» 2 февраля. Ожидается, что защитник пропустит не менее полугода .