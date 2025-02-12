Скоулз заявил, что Лисандро «недостаточно хорош, чтобы выиграть АПЛ». Защитник «МЮ» ответил: «В Аргентине этот парень не выжил бы»
Лисандро Мартинес ответил Полу Скоулзу на критику.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» критически отозвался об аргентинце, выступая в шоу Fan Debate: «Он недостаточно хорош, чтобы выиграть Премьер-лигу, даже если он здоров».
«Этот парень – ходячий сглаз, он реально вредит. Окажись он в Аргентине, он бы не выжил», – написал защитник «МЮ» в соцсетях.
Лисандро Мартинес восстанавливается после травмы крестообразных связок колена, полученной в матче с «Кристал Пэлас» 2 февраля. Ожидается, что защитник пропустит не менее полугода.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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