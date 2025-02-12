«Потолок зарплат был бы лучше для атмосферы и сдерживания зависти. Если в «Баварии» игрок получает «всего» 15 млн евро вместо 20, это все равно безумная сумма». Румменигге о росте зарплат в футболе

Карл-Хайнц Румменигге ответил, как сдержать рост зарплат в футболе.

«В Европе нам нужен либо потолок расходов на команду, как в профессиональных лигах США, либо потолок зарплат.

Потолок зарплат, вероятно, был бы лучше для внутренней рабочей атмосферы – чтобы сдержать фактор зависти в раздевалке.

Потому что если кто-то получает безумную зарплату, то вы можете платить всем остальным только намного меньше.

И если футболист в «Бавария » будет зарабатывать «всего» 15 миллионов евро в год вместо 20, я все равно думаю, что это безумная сумма денег, при всем уважении», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Bild.