«Потолок зарплат был бы лучше для атмосферы и сдерживания зависти. Если в «Баварии» игрок получает «всего» 15 млн евро вместо 20, это все равно безумная сумма». Румменигге о росте зарплат в футболе
Карл-Хайнц Румменигге ответил, как сдержать рост зарплат в футболе.
«В Европе нам нужен либо потолок расходов на команду, как в профессиональных лигах США, либо потолок зарплат.
Потолок зарплат, вероятно, был бы лучше для внутренней рабочей атмосферы – чтобы сдержать фактор зависти в раздевалке.
Потому что если кто-то получает безумную зарплату, то вы можете платить всем остальным только намного меньше.
И если футболист в «Бавария» будет зарабатывать «всего» 15 миллионов евро в год вместо 20, я все равно думаю, что это безумная сумма денег, при всем уважении», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Bild.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
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