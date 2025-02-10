Савио о «Сити»: «Болельщики привыкли видеть, как мы выигрываем требл, побеждаем 4 года подряд в АПЛ. Трудный сезон, но в футболе не все радужно и безоблачно»
Савио Морейра высказался о сложности нынешнего сезона для «Манчестер Сити».
«Это трудный сезон, особенно по сравнению с недавними. Эта команда выиграла четыре титула Премьер-лиги подряд, так что, конечно, все по-другому.
Болельщики, которые приходят сюда, привыкли видеть, как мы выигрываем требл, побеждаем 4 года подряд, и для них это нечто иное. Но в футболе не все так радужно и безоблачно.
Мы должны быть сосредоточены и действительно сделать упор на то, как можем стать лучше», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
На данный момент «горожане» занимают 5-е место в АПЛ, набрав 41 очко.
Савио о матчах с «Реалом» в ЛЧ: «У них одна из лучших команд в мире, но «Сити» сможет одержать 2 победы, надеюсь. Постараемся устроить отличное шоу»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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