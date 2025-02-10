«Родиться в Санкт-Петербурге – не равно являться фанатом «Зенита». Я за то, чтобы что-то менялось иногда». Ягудин о возможном 7-м титуле петербуржцев в РПЛ

Алексей Ягудин ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Зенита» в этом сезоне.

«Родиться в Санкт-Петербурге – не равно являться фанатом «Зенита». А для того чтобы радоваться их возможному седьмому чемпионству, надо быть их фанатом.

Но я с уверенностью могу сказать, что я за то, чтобы что-то иногда менялось», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию, родившийся в Санкт-Петербурге.

После 18 туров Мир РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (39 очков), «Зенит» (39 очков) идет вторым, уступая по дополнительным показателям.

Алексей Ягудин: «Хоккей в России есть, футбол явно не наше. Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов. И мы поймем, где «Зенит» находится»