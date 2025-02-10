Алексей Ягудин: «Хоккей в России есть, футбол явно не наше. Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов. И мы поймем, где «Зенит» находится»

Алексей Ягудин высказался об уровне футбола и хоккея в России.

«Если говорить про хоккей, например, то мне нравится нижегородское «Торпедо ». Почему? Ларионов.

С футболом пока не определился. Но явно это не наше. Хоккей в нашей стране есть, про футбол я не могу так сказать с четкой уверенностью.

Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов... И мы поймем, где находится наш «Зенит », – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин .