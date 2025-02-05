Зделар о ЦСКА: «Переговоров о продлении не начинали. Не хочу говорить о слухах, все вопросы нужно адресовать клубу»

Саша Зделар рассказал, что ЦСКА пока не предлагал ему новый контракт.

Соглашение сербского полузащитника с клубом истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось о желании Зделара покинуть ЦСКА.

– Я не хочу говорить о слухах о возможном моем уходе из клуба.

– Хотите остаться в ЦСКА?

– Я уже много раз говорил, что все эти вопросы нужно адресовать клубу. У меня есть еще пять месяцев контракта, посмотрим, что будет завтра, в футболе никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. С ЦСКА мы не начинали переговоров о продлении контракта. Сейчас у меня желание – быть здоровым.

Сборы идут нормально, главное, что все здоровы. Новая схема, нужно адаптироваться, думаю, что все идет по плану. Зимние сборы всегда тяжелые, 45 дней. Очень сильно работаем, у нас выходных нет. Думаю, что все будет хорошо.

Все умные футболисты, всегда нужно думать, меняется схема, но игра та же – 11 на 11. Я думаю, что мы уже поняли, как нужно действовать, Марко Николич сделал очень хорошее видео для нас. Считаю, что команда уже адаптировалась для новой схемы. Конечно, нужно время, но видно, что так играть возможно, – сказал полузащитник ЦСКА.