Мареска о 2:1: «Вест Хэм» приехал отсиживаться с 10 игроками за линией мяча. «Челси» полностью заслужил победу»
Энцо Мареска раскритиковал стиль «Вест Хэма» после победы над соперником.
«Челси» выиграл со счетом 2:1 в матче 24-го тура АПЛ.
«Сегодня была сложная игра, особенно в психологическом плане. Когда «Вест Хэм» приезжает сюда отсиживаться с 10 игроками за линией мяча, это нелегко, поэтому нужно быть психологически сильным и терпеливым. В целом мы полностью заслужили победу.
Результативные ошибки меня не волнуют, это наш стиль игры. Иногда защитники ошибаются, вратарь ошибается, нападающий не попадает в ворота. Это футбол. Такое случается. Главное – продолжать.
Мы все еще боремся за топ-4, надеюсь, сможем оставаться в гонке до самого конца. Участвовать в такой борьбе в феврале – это важное заявление», – сказал тренер «синих».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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