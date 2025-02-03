«Вест Хэм» арендовал форварда «Брайтона» Фергюсона до конца сезона
Эван Фергюсон стал игроком «Вест Хэма».
Лондонский клуб объявил о подписании нападающего «Брайтона» на правах аренды до конца сезона.
В текущем сезоне АПЛ Фергюсон провел 13 матчей за «чаек» и забил 1 гол. Статистику 20-летнего ирландца можно найти здесь.
Фото: https://www.whufc.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вест Хэма»
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