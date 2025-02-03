«Вест Хэм» арендовал форварда «Брайтона» Фергюсона до конца сезона

Эван Фергюсон стал игроком «Вест Хэма».

Лондонский клуб объявил о подписании нападающего «Брайтона » на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне АПЛ Фергюсон провел 13 матчей за «чаек» и забил 1 гол. Статистику 20-летнего ирландца можно найти здесь .

Фото: https://www.whufc.com/