Фото
4

«Вест Хэм» арендовал форварда «Брайтона» Фергюсона до конца сезона

Эван Фергюсон стал игроком «Вест Хэма».

Лондонский клуб объявил о подписании нападающего «Брайтона» на правах аренды до конца сезона. 

В текущем сезоне АПЛ Фергюсон провел 13 матчей за «чаек» и забил 1 гол. Статистику 20-летнего ирландца можно найти здесь

Фото: https://www.whufc.com/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вест Хэма»
logoпремьер-лига Англия
logoВест Хэм
трансферы
logoЭван Фергюсон
logoБрайтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Файзуллаев заявил, что ЦСКА борется за чемпионство: «Два года назад стали вторыми, хотя зимой были пятыми-шестыми. Мы можем это сделать»
310 минут назад
Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
2633 минуты назад
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»
734 минуты назад
«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
1343 минуты назад
Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»
3253 минуты назад
️️️️️️ «Ле-Ман» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Стартуем в 23:10
56 минут назад
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
31сегодня, 18:51
У Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте
49сегодня, 18:40
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
457сегодня, 18:31
«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
33сегодня, 18:27
Ко всем новостям
Последние новости
Пьянич о продлении контракта: «Я счастлив в ЦСКА, мне нравится Москва, поговорим об этом в конце сезона. Моя цель – помочь клубу, передать опыт молодым игрокам»
45 секунд назад
Личка о Бителло вне заявки на матч с «Краснодаром»: «Это не дисциплинарные меры. Мы пообщались, рассчитываю на него»
45 секунд назад
«Атлетико» – «Хетафе». Альварес и Гризманн играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
18 минут назад
Николич о поражении от «Зенита»: «Тяжелая игра – много фолов, движения. Не понравилось, что ЦСКА пропустил на последних секундах – нужно больше ответственности»
9 минут назад
Кубок Германии. 1/4 финала. «Штутгарт» против «Аугсбурга», «Байер» сыграет с «Кельном» в среду
210 минут назадLive
Семак о победе над ЦСКА: «Хороший спарринг. У «Зенита» не все получается, главное, все живы, нет повреждений. Смотрим, кто и как двигается, взаимодействует»
918 минут назад
Хенесс мечтает о Виртце в «Баварии»: «Если помимо Мусиалы будет и Флориан, тогда мы сможем спокойнее смотреть в будущее. Это игрок, за которым нам стоит следить»
118 минут назад
«Ле-Ман» – «ПСЖ». Сафонов и Хвича в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:10, Спортс’’ покажет игру
119 минут назад
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
33 минуты назадФото
«Аталанта» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
249 минут назад
Рекомендуем