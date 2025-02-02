Гвардиола о «Сити»: «Невероятно честная команда, иногда чересчур. Буду защищать нашу позицию и игроков, потому что знаю, как они себя ведут»

Пеп Гвардиола назвал «Манчестер Сити» невероятно честной командой.

Перед сегодняшним матчем с «Арсеналом» главный тренер «горожан» подчеркнул, что он гордится поведением и подходом своей команды к матчам – не только в этом сезоне, но и на протяжении всех его восьми с половиной лет на «Этихаде».

«Конечно, я делаю со своей командой то, что хочу, а другие делают то, что хотят они, но я думаю, что мы невероятно честная команда. Иногда чересчур, но что есть, то есть, мы добились успеха в этом направлении и продолжим в том же духе.

Поскольку это моя команда, я буду защищать нашу позицию. Я хочу защищать своих игроков, потому что я знаю их и знаю, как они себя ведут, и если они ведут себя правильно, я буду их защищать. В другой ситуации судья должен решить, что ему делать.

Когда это несправедливо, я, конечно, жалуюсь и могу высказать свое мнение, но я думаю, что мы вели себя невероятно хорошо.

Здесь перед СМИ, до и после игры, с соперниками, судьями, заявлениями, с Премьер-лигой и так далее, в этом нет никаких сомнений», – заявил главный тренер «Манчестер Сити ».