Шевченко о Леау: «Его уровень не вызывает сомнений, но он не лидер. Он может им стать, если возьмет на себя ответственность, но хочет ли он этого?»

Андрей Шевченко считает, что Рафаэлу Леау не хватает лидерских качеств.

«Если Леау хочет быть важным игроком и войти в историю «Милана», он должен отдавать намного больше. Его качество игры не вызывает сомнений, но он не лидер.

Он может им стать, если возьмет на себя ответственность, но вопрос в том: хочет ли он этого?» – сказал бывший нападающий «Милана » в интервью La Stampa.