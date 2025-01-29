«Барселона» подверглась кибератаке в прошлые выходные. Клуб обратился в агентство по защите данных
Во вторник каталонский клуб сообщил о кибератаке, произошедшей в минувшие выходные. При этом в «Барселоне» отметили, что воздействие на систему было минимальным, а риски утечки данных пользователей исключены.
«Барселона» постоянно сталкивается с попытками хакерских атак и поэтому принимает строгие меры безопасности. Этот инцидент был эффективно решен, о нем сообщили в AEPD (Испанское агентство по защите данных – Спортс’’). Также были приняты дополнительные меры для предотвращения дальнейших неудобств, связанных с этим.
Быстрым обнаружением и устранением этого инцидента клуб хочет еще раз продемонстрировать свою приверженность конфиденциальности и безопасности наших партнеров и болельщиков, постоянно работая над улучшением систем для обеспечения безопасной и доверительной среды», – говорится в заявлении клуба.
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