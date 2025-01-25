У Кейна 23+8 в 25 матчах за «Баварию» в сезоне. Он лучший бомбардир Бундеслиги с 17 мячами

Харри Кейн вновь отличился в матче Бундеслиги.

Нападающий «Баварии» открыл счет на 15-й минуте матча с «Фрайбургом » в 19-м туре немецкого чемпионата (1:0, первый тайм).

Таким образом, на счету Кейна теперь 23 гола и 8 голевых передач в 25 матчах за «Баварию» в текущем сезоне.

Он лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги с 17 мячами. На втором месте уже перешедший из «Айнтрахта» в «Ман Сити» Омар Мармуш (15).

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.