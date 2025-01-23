Шмидт, который интересен «Боруссии», не планирует тренировать в этом сезоне: «Ни при каких обстоятельствах. Это фундаментальное решение»
Рогер Шмидт не планирует тренировать в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд рассматривает экс-тренера «Байера», ПСВ и «Бенфики» в числе кандидатов на замену уволенному Нури Шахину.
«Конечно, всегда радует, когда тебя ценят. Если кто-то думает о том, чтобы доверить вам команду, это всегда очень хорошо.
Но на данный момент для меня совершенно очевидно, что сейчас я ничего не буду делать. Ни при каких обстоятельствах я не возглавлю новый клуб в этом сезоне. Для меня это фундаментальное решение.
Новости должны появляться каждый день, и определенные вещи можно предвидеть или предполагать. Если я свободен, а у команды возникают проблемы, то всегда начинается карусель, когда начинают выяснять, кто из тренеров доступен», – сказал Шмидт в подкасте Fußball von allen Seiten.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Suddeutsche Zeitund
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем