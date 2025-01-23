Шмидт, который интересен «Боруссии», не планирует тренировать в этом сезоне: «Ни при каких обстоятельствах. Это фундаментальное решение»

Рогер Шмидт не планирует тренировать в этом сезоне.

Ранее сообщалось , что «Боруссия » Дортмунд рассматривает экс-тренера «Байера», ПСВ и «Бенфики» в числе кандидатов на замену уволенному Нури Шахину.

«Конечно, всегда радует, когда тебя ценят. Если кто-то думает о том, чтобы доверить вам команду, это всегда очень хорошо.

Но на данный момент для меня совершенно очевидно, что сейчас я ничего не буду делать. Ни при каких обстоятельствах я не возглавлю новый клуб в этом сезоне. Для меня это фундаментальное решение.

Новости должны появляться каждый день, и определенные вещи можно предвидеть или предполагать. Если я свободен, а у команды возникают проблемы, то всегда начинается карусель, когда начинают выяснять, кто из тренеров доступен», – сказал Шмидт в подкасте Fußball von allen Seiten.