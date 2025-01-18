Форвард «Монако» Эмболо об 1:2 с «Монпелье»: «Грусть и печаль. Стопроцентной уверенности в своих силах уже нет, но цели еще достижимы»

Бреэль Эмболо оценил поражение от «Монпелье» (1:2) в Лиге 1.

– Двумя словами можно выразить наши эмоции сегодня — грусть и печаль. Сложно подобрать верные слова после этого поражения. Мы убедительно действовали в первом тайме, после перерыва соперник сравнял счет, и это сбило нас с верного пути.

Сейчас очень непростой отрезок, потому что игра никуда не пропала, но она не клеится как у наших ворот, так и в штрафной соперника. Вместе с тем стопроцентной уверенности в своих силах уже нет. Нужно продолжать работать, чтобы наверстать упущенное. Цели, которые были поставлены перед командой, еще достижимы. Я уверен, что, сплотившись, мы сможем преодолеть все трудности.

- Можно ли сказать, что черная полоса, с которой столкнулась ваша команда, началась в матче с «Бенфикой» (2:3)?

– Отчасти эта встреча усугубила ситуацию, стала отправной точкой наших бед. В последних матчах мы неизменно имеем игровые отрезки, в ходе которых инициатива переходит в наши руки. Мы знаем, что способны забить. К сожалению, в завершающей стадии все складывается далеко не так удачно, как нам того бы хотелось. В этом смысле сегодняшняя игра не исключение.

Очевидно, что в психологическом плане это играет существенную роль. У нас собрано много молодых игроков в команде, и в такие моменты ответственность на свои плечи должны взваливать те, кто старше и опытнее, чтобы иметь возможность двигаться вперед. Нужно, чтобы удача была на нашей стороне. Только упорный труд может позволить переманить фортуну обратно на нашу сторону, – сказал форвард «Монако».