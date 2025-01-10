«Рома» интересуется Фраттези, «Интер» оценивает хавбека в 45 млн евро. «Нерадзурри» могут арендовать у римлян Кристанте на замену
«Интер» и «Рома» интересуются полузащитниками друг друга.
Римлян интересен полузащитник «нерадзурри» Давиде Фраттези, сообщает Sky Sport. «Интер» оценивает 25-летнего игрока в 45 млн евро.
Миланский клуб уже изучает варианты на случай ухода Фраттези. Одна из опций – аренда хавбека «Ромы» Брайана Кристанте.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sport
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