«Рома» интересуется Фраттези, «Интер» оценивает хавбека в 45 млн евро. «Нерадзурри» могут арендовать у римлян Кристанте на замену

«Интер» и «Рома» интересуются полузащитниками друг друга.

Римлян интересен полузащитник «нерадзурри» Давиде Фраттези , сообщает Sky Sport. «Интер » оценивает 25-летнего игрока в 45 млн евро.

Миланский клуб уже изучает варианты на случай ухода Фраттези. Одна из опций – аренда хавбека «Ромы» Брайана Кристанте .

Статистику Фраттези можно найти здесь , Кристанте – тут .