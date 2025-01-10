  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рома» интересуется Фраттези, «Интер» оценивает хавбека в 45 млн евро. «Нерадзурри» могут арендовать у римлян Кристанте на замену
3

«Рома» интересуется Фраттези, «Интер» оценивает хавбека в 45 млн евро. «Нерадзурри» могут арендовать у римлян Кристанте на замену

«Интер» и «Рома» интересуются полузащитниками друг друга.

Римлян интересен полузащитник «нерадзурри» Давиде Фраттези, сообщает Sky Sport. «Интер» оценивает 25-летнего игрока в 45 млн евро.

Миланский клуб уже изучает варианты на случай ухода Фраттези. Одна из опций – аренда хавбека «Ромы» Брайана Кристанте.

Статистику Фраттези можно найти здесь, Кристанте – тут.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sport
logoИнтер
logoБрайан Кристанте
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoРома
logoДавиде Фраттези
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Аль-Хилаль» предлагает Барелле 18 млн евро в год. Хавбек хочет остаться в «Интере» и не намерен рассматривать иные предложения
15вчера, 12:51
Индзаги впервые в тренерской карьере проиграл матч Суперкубка Италии. До этого было 7 побед подряд
57 января, 07:51
Чалханоглу заменили после мышечной травмы в 1-м тайме финала Суперкубка. Фанаты «Милана» гудели, когда хавбек «Интера» покидал поле
26 января, 19:48
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА объявил о запуске проекта по строительству новой базы на озере Круглом: «Не смогли бы полностью взять финансовый груз, поэтому рады поддержке Московской области»
49 минут назад
Вальдано о провокациях Винисиуса: «Лучших пытаются вывести из игры, потому что их боятся. Это дань уважения. Винисиус не решает головой вопросы, которые может решить ногами»
318 минут назад
«Спартак» хочет купить хавбека «Торино» Илича. Летом сорвался переход серба в «Зенит»
2742 минуты назад
В Набережных Челнах тренер по футболу принудил детей бить ногами лежащего сверстника. Инцидент произошел в октябре, мужчину уволили
2751 минуту назадВидео
Хвича хочет перейти в «ПСЖ». У парижан нет 80 млн евро на трансфер, возможна попытка арендовать вингера «Наполи» с правом выкупа
25сегодня, 13:09
Кто тренер со 100% победной статистикой за всю историю Boxing Day?
сегодня, 13:00Спецпроект
Нуну в 6-й раз признан тренером месяца в АПЛ – он опередил Анчелотти и Раньери по числу наград. «Ноттингем» выиграл 5 матчей декабря из шести
40сегодня, 12:31
«Нас оскорбляли на арабском, толкали и снимали на видео без согласия, проявляли агрессию». Девушка вратаря «Мальорки» Грейфа о саудовцах на Суперкубке Испании
76сегодня, 12:29
Ла Лига подаст апелляцию в суд на решение о регистрации Ольмо и Виктора. Так лига пытается приостановить ее действие
82сегодня, 12:21
«Вальядолид» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это неуважение к нам и всем клубам, опасный прецедент. Мы щепетильно относимся к экономическому контролю, защищаем систему»
27сегодня, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер включил Ямаля вместо Салаха в команду года EA SPORTS: «Будет следующим Месси или Роналду. Он был лучшим на Евро, без него «Барса» полетела в пропасть»
5 минут назад
Аморим об «Арсенале» в Кубке Англии: «Хотим победить, улучшить наш имидж и игру. «МЮ» выиграл несколько кубков и хочет продолжать»
30 минут назад
Рафаэл Леау: «Мечтаю о «Золотом мяче», но выиграть ЛЧ с «Миланом» – главная цель»
245 минут назад
«Юве» хочет 45 млн евро за Дугласа Луиса. Хавбека предложили «МЮ», «Сити» и «Фулхэму»
4сегодня, 13:42
Арендованному у «Челси» Брое потребовалась кислородная маска, его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой в матче Кубка Англии. Форвард «Эвертона» неудачно приземлился
4сегодня, 13:25
За плевок в соперника лучшего бомбардира Чемпионшипа Сайнса дисквалифицировали на 6 матчей
7сегодня, 13:21
Министр Боланьос о регистрации Ольмо и Виктора: «Это предотвращает ущерб, который невозможно возместить. Временная мера, решение будет принято в соответствии с законом»
4сегодня, 13:01
Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо» за 45+15 млн рублей
8сегодня, 12:56
Экс-президент Каталонии Пучдемон высмеял предположения, что он и правительство Испании повлияли на регистрацию Ольмо: «Это они еще не знают, о чем мы договорились по «Жироне» 🤣»
5сегодня, 12:48
«Бачка Топола» выкупил Баняца у «Краснодара». Хавбек подтвердил
1сегодня, 12:39
Рекомендуем