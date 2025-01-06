«Ливерпуль» продал Питалугу во «Флуминенсе». Вратарь не играл за первую команду с момента покупки в 2020-м
Марсело Питалуга перешел из «Ливерпуля» во «Флуминенсе».
Бразильский голкипер вернулся в родной клуб бесплатно, там он выступал до трансфера к «красным» в 2020 году.
Игрок участвовал в матчах молодежных команд «Ливерпуля», 7 раз попадал в состав основной команды, но не провел за нее ни одной игры.
За 4 года вратарь также представлял «Маклсфилд», «Сент-Патрикс Атлетик» и «Ливингстон» на правах аренды.
Со статистикой 22-летнего бразильца можно ознакомиться по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
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