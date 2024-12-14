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  • Бензема не включил Мбаппе в топ-3 в голосовании за лучшего французского игрока сезона. У них «глубокая враждебность» друг к другу (L’Équipe)
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Бензема не включил Мбаппе в топ-3 в голосовании за лучшего французского игрока сезона. У них «глубокая враждебность» друг к другу (L’Équipe)

Карим Бензема не включил Килиана Мбаппе в тройку лучших французских игроков.

Нападающий «Реала» признан лучшим французским футболистом по итогам прошлого сезона по версии France Football.

При выборе победителя рассматривались достижения, когда Мбаппе выступал в «ПСЖ». За лучшего игрока голосовали главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза.

Сообщается, что Карим Бензема не включил Мбаппе в тройку лучших. Бывший форвард сборной Франции поставил Эдуардо Камавинга на первое место, Брэдли Барколя – на второе, Вильяма Салиба – на третье.

Между Бензема и Мбаппе существует «глубокая враждебность», об этом сообщает Get French Football News со ссылкой L’Équipe.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get French Football News
logoКарим Бензема
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЭдуардо Камавинга
logoВильям Салиба
logoБрэдли Барколя
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