Бензема не включил Мбаппе в топ-3 в голосовании за лучшего французского игрока сезона. У них «глубокая враждебность» друг к другу (L’Équipe)
Карим Бензема не включил Килиана Мбаппе в тройку лучших французских игроков.
Нападающий «Реала» признан лучшим французским футболистом по итогам прошлого сезона по версии France Football.
При выборе победителя рассматривались достижения, когда Мбаппе выступал в «ПСЖ». За лучшего игрока голосовали главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза.
Сообщается, что Карим Бензема не включил Мбаппе в тройку лучших. Бывший форвард сборной Франции поставил Эдуардо Камавинга на первое место, Брэдли Барколя – на второе, Вильяма Салиба – на третье.
Между Бензема и Мбаппе существует «глубокая враждебность», об этом сообщает Get French Football News со ссылкой L’Équipe.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get French Football News
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