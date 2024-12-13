Александр Медведев: «Санкт-Петербург и «Зенит» неотделимы на протяжении всей вековой истории клуба»
«Сегодня мы открыли зенитовскую елку в центральном месте, по дороге к арке Генерального Штаба от Невского проспекта. Это место, где любят гулять жители и гости нашего города.
Эта елка символизирует два больших события: приближение Нового года, который мы все так любим, и то, что вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов объявил, что следующий год станет годом «Зенита» в связи со столетием нашего клуба, горячо любимого миллионами болельщиков.
Это не просто красивый ход, а отражение того, что Санкт-Петербург и «Зенит» неотделимы на протяжении всей вековой истории клуба, начиная с 20-х годов и, конечно, военных и блокадных лет. Кстати, первый кубок был выигран в 1944 году, когда война еще не закончилась», – сказал председатель правления «Зенита».
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