«МЮ», «Вест Хэму», «Брентфорду» и «Лестеру» интересен 20-летний вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Микаэл. Клуб надеется выручить не менее 18 млн евро

Ряд клубов АПЛ интересуется 20-летним голкипером «Атлетико Паранаэнсе» Микаэлом.

Как сообщает Globo Esporte, за Микаэлом следят «Манчестер Юнайтед », «Лестер », «Брентфорд » и «Вест Хэм ». При этом «Атлетико Паранаэнсе » рассчитывает сохранить Микаэла в составе на 2025 год. Продажа вратаря, контракт которого истекает в 2027 году, возможна лишь в случае крупного предложения от зарубежного клуба.

Отмечается, что бразильский клуб надеется выручить от продажи Микаэла не менее 18 миллионов евро – за такую сумму летом отпустили Бенто в «Аль-Наср», совершив самую крупную в Бразилии сделку по продаже голкипера.