«МЮ», «Вест Хэму», «Брентфорду» и «Лестеру» интересен 20-летний вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Микаэл. Клуб надеется выручить не менее 18 млн евро
Ряд клубов АПЛ интересуется 20-летним голкипером «Атлетико Паранаэнсе» Микаэлом.
Как сообщает Globo Esporte, за Микаэлом следят «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Брентфорд» и «Вест Хэм». При этом «Атлетико Паранаэнсе» рассчитывает сохранить Микаэла в составе на 2025 год. Продажа вратаря, контракт которого истекает в 2027 году, возможна лишь в случае крупного предложения от зарубежного клуба.
Отмечается, что бразильский клуб надеется выручить от продажи Микаэла не менее 18 миллионов евро – за такую сумму летом отпустили Бенто в «Аль-Наср», совершив самую крупную в Бразилии сделку по продаже голкипера.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
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