Дрогба о Мбаппе: «Я бы предпочел сложную адаптацию в «Реале», чем оказаться в ситуации, где все проще. Он многому научится из этого опыта, станет еще более зрелым, это принес пользу»

Дидье Дрогба считает, что переход в «Реал» полезен для Килиана Мбаппе.

«Он переживает трудный период, у него не самая легкая адаптация, но я бы предпочел сложную адаптацию в «Мадриде», чем оказаться в ситуации, где все проще.

Думаю, он многому научится из этого опыта. Он повзрослеет, станет еще более зрелым, и это принесет пользу ему и сборной Франции.

Этот деликатный период – часть карьеры игрока. Это похоже на травмы, только в этом случае не физические. Они могут помочь вам стать другим игроком, еще сильнее. Так что это трансформация», – сказал RFI экс-игрок «Челси», «Марселя» и других клубов.

Дрогба о критике Мбаппе французами: «Разочарован неблагодарностью в его адрес. Он очень много сделал для Франции – внес вклад во 2-ю звезду, а 2 года назад едва не принес 3-ю»

Гути о Мбаппе в «Реале»: «Его критикуют, потому что все ожидали большего. Килиану пора покончить с неуверенностью, промах с пенальти «Ливерпулю» сделает его сильнее»