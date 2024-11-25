Флик о ничьей с «Сельтой»: «Смотрю на вещи позитивно, «Барса» – молодая команда. Мы должны извлечь уроки, лучше защищаться, контролировать мяч. Не будем менять наш подход»

Ханси Флик высказался о недостатках в игре «Барселоны».

Каталонцы сыграли вничью с «Сельтой» (2:2) в 14-м туре Ла Лиги, ведя в счете 0:2. На 82-й минуте матча был удален полузащитник «Барсы» Марк Касадо.

«Мы молодая команда, самая молодая, я думаю. И если скорость есть, нужно учитывать и другие ситуации. Нам нужно многому научиться. Если ты ведешь 2:0 с удалением, нужно защищаться намного лучше, чем мы это делали в Виго. Нужно играть и хорошо комбинировать.

В Ла Лиге бывают очень тяжелые матчи. Замечательные болельщики, атмосфера. И ветер. Но это не оправдание. Мы должны учиться и совершенствовать нашу игру.

Я смотрю на вещи позитивно. Это молодая команда. Для меня вопрос в том, что мы должны извлечь уроки из ситуации. У нас отличное качество, и мы должны показать его на поле. Уверен, что завтра завтра мы проведем хороший матч. Команда молодая и находится в процессе. Мы не будем менять свой подход.

Очевидно, что при владении мячом, мы должны его контролировать. Иногда невозможно пробить по воротам. Нам нужно научиться иногда играть сзади.

Наш уровень не меняется. Все матчи разные, игра «Сельты» отличается от игры «Баварии». Нам нужно устранять ошибки, мы можем лучше обращаться с мячом», – заявил главный тренер «Барселоны».

Завтра команде Флика предстоит сыграть с «Брестом» в Лиге чемпионов.

Ханси Флик: «Барселона» набрала 1 очко из 6, мы недовольны. Все говорили, что на стадионе «Сельты» тяжелый газон, к тому же был ветер»