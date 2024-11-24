Флик полностью доверяет Кунде, несмотря на ошибку в матче с «Сельтой». Тренеру не понравилась критика Жюля от Гави и других игроков «Барсы»

Ханси Флик доволен Жюлем Кунде, несмотря на результативную ошибку.

Защитник «Барселоны» на 84-й минуте матча Ла Лиги с «Сельтой» перехватил передачу соперника и, двигаясь по направлению к своим воротам, попытался сделать пас вратарю. Получилось слишком слабо, и Альфон Гонсалес, завладев мячом, отправил его в сетку. Спустя две минуты «Сельта » сумела забить еще раз и сравняла счет – 2:2. Матч завершился вничью.

По данным Diario Sport, Флику не понравилась критика Кунде со стороны партнеров по команде, в частности, от Гави . Тренер «Барсы» не хочет, чтобы кого-то выделяли, потому что все игроки допускают ошибки в играх. Также Флик предпочитает, чтобы о подобном не говорили публично.

Тренер «блауграны» считает Жюля один из самых профессиональных футболистов команды, полностью ему доверяет и намерен и дальше делать на него ставку.

Кунде об ошибке с «Сельтой»: «Ничья отчасти по моей вине, но это урок для всех – мы полагали, что все легко. Теперь пора показать, команда мы или нет»