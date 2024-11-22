Флик об офсайде Левандовского с «Сосьедадом»: «Мне ничего не объяснили. Иногда полезно получить объяснения от лиги или федерации. Мы все люди, в конце концов»

Ханси Флик высказался об офсайде Роберта Левандовского в матче с «Реал Сосьедад».

Нападающий «Барселоны» поразил ворота «Сосьедада» в начале матча Ла Лиги (0:1), но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд.

Позднее сообщалось , что в «Барселоне» не увидели офсайда в голевом моменте по кадру из телетрансляции. Клуб намеревался потребовать объяснений, чтобы точно узнать, что произошло в данном эпизоде, и получить возможность находить решения в подобных ситуациях в дальнейшем.

«Мне ничего не объяснили по поводу офсайда на «Аноэте».

Иногда полезно получить объяснения от Лиги или Федерации, ответственных лиц. В конце концов, мы все люди», – заявил главный тренер «Барселоны».

Флик об отмене гола Левандовского после ВАР: «Это не вина судьи. Если бы засчитали, игра сложилась бы для «Барсы» иначе»

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ВАР получил идеальный кадр для определения офсайда у Левандовского, в эфире показали другую картинку. Технология четко различила конечности поляка и игрока «Сосьедада», ошибки не было (As)