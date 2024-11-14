Нгамале травмировался в матче Камеруна. У хавбека «Динамо» контузия голени

Муми Нгамале получил повреждение в матче за сборную Камеруна.

По данным «Спорт-Экспресса », полузащитник «Динамо » получил контузию голени в матче с Намибией (0:0) в рамках квалификационного турнира к Кубку африканских наций. Степень повреждения и сроки восстановления будут известны после медобследования.

Нгамале выступает за бело-голубых с 2022 года. С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь .