Нгамале травмировался в матче Камеруна. У хавбека «Динамо» контузия голени
Муми Нгамале получил повреждение в матче за сборную Камеруна.
По данным «Спорт-Экспресса», полузащитник «Динамо» получил контузию голени в матче с Намибией (0:0) в рамках квалификационного турнира к Кубку африканских наций. Степень повреждения и сроки восстановления будут известны после медобследования.
Нгамале выступает за бело-голубых с 2022 года. С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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