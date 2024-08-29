Ненахов о лидерстве «Локо»: «Это миф, что легионеры сильнее российских ребят. Наша молодежь это демонстрирует. Мы как минимум не хуже»

Максим Ненахов высказался о лидерстве «Локомотива» в таблице Мир РПЛ.

– Как воспринимаете лидерство? У кого-то колени начинают дрожать, а кому-то это наоборот прибавляет сил.

– Мы спокойно к этому относимся. Я еще перед началом сезона говорил, что надо научиться это делать. Мы это и показываем сейчас. Самое главное, чтобы внутри был хороший микроклимат. Мы и пытаемся это сделать. Сейчас все отлично.

– « » несколько лет не выбивался в лидеры в таблице. Согласны с тем, что важен опыт, чтобы удержать первую строчку?

– Трудно сказать. Считаю, что все возможно. Возьмем « » прошлого сезона. Команда тоже была молодая и при этом выиграла чемпионство. Так что все по силам.

– Как вам удается с десятью россиянами в составе противостоять топам , у которых на поле выходят сплошь легионеры?

– Это миф, что легионеры сильнее российских ребят. Наша молодежь это наглядно демонстрирует. Просто нужно больше работать. Мы как минимум ничем не хуже, – сказал защитник «Локомотива».