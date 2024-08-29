Ненахов о лидерстве «Локо»: «Это миф, что легионеры сильнее российских ребят. Наша молодежь это демонстрирует. Мы как минимум не хуже»

Теги Локомотив премьер-лига Россия лимит на легионеров Максим Ненахов Футбол

Максим Ненахов высказался о лидерстве «Локомотива» в таблице Мир РПЛ.

– Как воспринимаете лидерство? У кого-то колени начинают дрожать, а кому-то это наоборот прибавляет сил.

– Мы спокойно к этому относимся. Я еще перед началом сезона говорил, что надо научиться это делать. Мы это и показываем сейчас. Самое главное, чтобы внутри был хороший микроклимат. Мы и пытаемся это сделать. Сейчас все отлично.

– «Локомотив» несколько лет не выбивался в лидеры в таблице. Согласны с тем, что важен опыт, чтобы удержать первую строчку?

– Трудно сказать. Считаю, что все возможно. Возьмем «Байер» прошлого сезона. Команда тоже была молодая и при этом выиграла чемпионство. Так что все по силам.

– Как вам удается с десятью россиянами в составе противостоять топам РПЛ, у которых на поле выходят сплошь легионеры?

– Это миф, что легионеры сильнее российских ребят. Наша молодежь это наглядно демонстрирует. Просто нужно больше работать. Мы как минимум ничем не хуже, – сказал защитник «Локомотива».

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37 комментариев
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Смотря какие легионеры и какие молодые футболисты. были бы легионеры уровня Фарфана, Фернандеша, Диарра и Чорлуки, то тут уж извините - это игроки с другой планеты для наших молодых.
+43
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+43
если банда Галактионова влезет в тройку по итогам сезона. это будет успех
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+18
Ответ Fomin525
если банда Галактионова влезет в тройку по итогам сезона. это будет успех
Впринципе ,в основной массе болельщики Локо и хотят быть в тройке.Нужно думать реально
+13
-1
+12
Смотря какой легионер и смотря какой российский игрок, тут как бы нельзя сказать, кто сильнее или слабее просто по наличию паспорта. То, какая банда собралась у Галактионова, несомненно радует, но нельзя утверждать, что на эти же позиции нельзя найти более сильного легионера
+13
-1
+12
Молодеж реально проявляет себя уверенно и технично, что не может не радовать. Про результат пока рано говорить, посмотрим
+11
-4
+7
Ответ Чётко_как_чечётка
Тут скорее наоборот. Давно сложился стереотип, что легионеры сильнее наших "деревяшек".
Это не стереотип, это реальность.
+4
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+4
С нетерпением жду воскресный матч ЛОКОМОТИВА с КРАСНОДАРОМ и как проявят себя российские игроки в составе ЛОКО.Слишком много разговоров после шестого тура.
+4
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+3
К сожалению, молодёжь отличается нестабильностью. Пока результат есть - все хорошо, но так не будет на дистанции
+3
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Очень важно чтобы вы не зазвездились, а смотрели на вещи реально. Правильно сказал, что нужно ещё усерднее работать и выкладываться на тренировках. А мужик сказал - мужик сделал. Удачи вам паровозы, так держать!
+3
0
+3
Ответ Serega Ac-Milan
Молодеж реально проявляет себя уверенно и технично, что не может не радовать. Про результат пока рано говорить, посмотрим
В вакууме все себя проявляют. Только, когда были еврокубки, что-то быстро все вспоминали реальный уровень)
+5
-2
+3
На каких международных соревнованиях молодежь себя показывает лучше, чем иностранцы?
+3
-1
+2
Ответ azfotki
Смотря какие легионеры и какие молодые футболисты. были бы легионеры уровня Фарфана, Фернандеша, Диарра и Чорлуки, то тут уж извините - это игроки с другой планеты для наших молодых.
Да хоспади , сейчас и условный Бителло или Барко все равно на голову сильнее
+4
-2
+2
Ответ N. Ascari
На каких международных соревнованиях молодежь себя показывает лучше, чем иностранцы?
На Играх Брикс. 😁 И со сборной Колумбии по баскетболу.
+2
0
+2
Ответ Ganibale
Честно говоря желаю Локо успехов, на команде ставили крест а на самом деле не прогнулись под Вадика и его запросы, избавились от уже ненужного Дзюбы, Глушенков конечно потеря. У Локо, Динамо и Краснодара сейчас сильнейшие футбольные школы России и дают много интересных игроков а вот это радует, в условиях изоляции Локо лучше всех двигается при этом нет никаких безумных трат
Спасибо за пожелание)У Локо в следующие 2 года нет сильных молодых к сожелению,а вот выпуск академии 2008 года возможно принесет пару игроков нормального уровня. А то,что в соц сетях разгоняют,будто мы все поверили в чемпионство и уже корону себе натянули,то это не так. Все все прекрасно понимают.
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Ответ Ришад Хайруллин
Какой толк от тройки?если нет Еврокубков?
если толку никакого, то зачем вообще стараться, да? можно по приколу вообще в ФНЛ вылететь, еврокубков же нет
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Ответ Vatikan
он прав. но надо смотреть на дистанции
Зачем смотреть на дистанции, если вы считаете, что он прав уже сейчас?
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Ответ mihail.gvozdev2020
С нетерпением жду воскресный матч ЛОКОМОТИВА с КРАСНОДАРОМ и как проявят себя российские игроки в составе ЛОКО.Слишком много разговоров после шестого тура.
Ну это естественно. Любая бы команда вышла бы на первое место, шли бы разговоры. При этом в большей степени разговоры разговаривают именно журналисты. Причём начинают задавать глупые вопросы про возможное чемпионство. Игроки и тренеры прекрасно понимают, что рано о чём-то говорить.
+1
0
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он прав. но надо смотреть на дистанции
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Ответ Redwhite heart
Из топов обыграли ЦСКА 1-0,Динамо слили 3-1, остальные соперники были из нижней части и уже нос задирают
Динамо в том мачте отскочил, это даже Личка признал. Динамо тогда свои забил, а у Локо Сарвели
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Ответ holdenkolfielddd
Смотря какой легионер и смотря какой российский игрок, тут как бы нельзя сказать, кто сильнее или слабее просто по наличию паспорта. То, какая банда собралась у Галактионова, несомненно радует, но нельзя утверждать, что на эти же позиции нельзя найти более сильного легионера
Тут скорее наоборот. Давно сложился стереотип, что легионеры сильнее наших "деревяшек".
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0
0
Ответ Ришад Хайруллин
Какой толк от тройки?если нет Еврокубков?
Через пару лет эта команда с костяком из русских футболистов может стать чемпионом
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Ответ mihail.gvozdev2020
С нетерпением жду воскресный матч ЛОКОМОТИВА с КРАСНОДАРОМ и как проявят себя российские игроки в составе ЛОКО.Слишком много разговоров после шестого тура.
то ли дело российские игроки/воспитанники лучшей футбольной академии страны себя в ФК Краснодар супер проявляют. а, стоп
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
У динамо, у краснодара, спартака одни леги,
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Ответ Fomin525
если банда Галактионова влезет в тройку по итогам сезона. это будет успех
Какой толк от тройки?если нет Еврокубков?
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0
Ответ azfotki
Впринципе ,в основной массе болельщики Локо и хотят быть в тройке.Нужно думать реально
Честно говоря желаю Локо успехов, на команде ставили крест а на самом деле не прогнулись под Вадика и его запросы, избавились от уже ненужного Дзюбы, Глушенков конечно потеря. У Локо, Динамо и Краснодара сейчас сильнейшие футбольные школы России и дают много интересных игроков а вот это радует, в условиях изоляции Локо лучше всех двигается при этом нет никаких безумных трат
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Ответ Никита Новосельцев
5 из 11 это меньше половины. у Локо 1 лег
У Локо в старте с Динамо было 2 легионера. И "5 из 11" - это не "сплошь легионеры". Вопрос корреспондента по-прежнему выглядит неуместным.
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Ответ Owen_the_Simple
У Динамо в матче с Локо в старте пятеро паспортистов вышли и выиграли 3:1. Не сказал бы, что это одни леги. А со Спартаком и Краснодаром они ещё не играли.
5 из 11 это меньше половины. у Локо 1 лег
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Бешенные деньги много талантов погубили, увы. Когда до сих пор будут 18-летнему 2 ляма платить о какой карьере отличного футболиста он будет думать.
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Пока - реальные топы. Посмотрим, как будет дальше.
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Результат надо смотреть хотя бы после первого круга, а не 6 игр.
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