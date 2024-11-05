Мусаев, Семак, Личка, Николич и Пятибратов претендуют на приз Winline тренеру месяца в РПЛ
Названы кандидаты на приз лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ.
На награду по итогам октября претендуют:
Мурад Мусаев («Краснодар», 3 победы);
Сергей Семак («Зенит», 2 победы и ничья);
Марцел Личка («Динамо», 2 победы и поражение);
Марко Николич (ЦСКА, 2 победы и ничья);
Дмитрий Пятибратов («Факел», победа и две ничьи).
Победитель будет выявлен по результатам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: страница Мир РПЛ в ВК
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