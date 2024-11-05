Мусаев, Семак, Личка, Николич и Пятибратов претендуют на приз Winline тренеру месяца в РПЛ

Названы кандидаты на приз лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ.

На награду по итогам октября претендуют:

Мурад Мусаев («Краснодар », 3 победы);

Сергей Семак («Зенит », 2 победы и ничья);

Марцел Личка («Динамо», 2 победы и поражение);

Марко Николич (ЦСКА, 2 победы и ничья);

Дмитрий Пятибратов («Факел», победа и две ничьи).

Победитель будет выявлен по результатам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.