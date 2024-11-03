Мусаев о 4:0: «Один из самых сложных матчей «Краснодара» – счет не совсем отражает то, что было на поле. Уважение «Оренбургу» за смелую игру на выезде»
Мурад Мусаев оценил игру «Краснодара» в матче с «Оренбургом» (4:0).
– «Краснодар» одержал 11‑ю подряд победу. Что сказали парням в раздевалке?
– Сказал, что это один из самых сложных матчей за последнее время и счет не совсем отражает то, что было на поле. Да, мы выиграли по делу, но не на 4:0. «Оренбург» провел отличный матч и доставил нам много проблем.
У нас не все получалось в первом тайме в плане прессинга и переключений из обороны в атаку, но второй тайм мы провели хорошо.
Замены усилили игру. Очень важно, что мы переломили ход игры, стандарты нам пришли на помощь. Это очень важный и сложный матч, мы рады.
– Чем удивил «Оренбург»?
– Они всегда так играют, я это говорил еще до начала матча. Они молодцы, приехали на выезд и играли смело. Уважение им за это, – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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