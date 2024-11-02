Гарначо – лучший игрок «МЮ» в октябре. У вингера 3 (2+1) очка в 6 матчах
Алехандро Гарначо признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед».
20-летний вингер получил приз по итогам октября, победив в голосовании болельщиков.
В минувшем месяце Гарначо провел 6 матчей за манкунианцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.
Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
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