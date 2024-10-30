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  • Дмитрий Губерниев: «Критика Карпина отчасти справедлива – комментаторы показали, что их задели. Я не обращаю внимание на занимающихся огульной критикой – со мной вся страна»
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Дмитрий Губерниев: «Критика Карпина отчасти справедлива – комментаторы показали, что их задели. Я не обращаю внимание на занимающихся огульной критикой – со мной вся страна»

Дмитрий Губерниев высказался о полемике комментаторов и Валерия Карпина.

Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

«Во-первых, комментаторы футбольные, которых я всячески поддерживаю, потому что они очень ранимые и тонкие натуры, показали, что критика Карпина отчасти справедлива. В противном случае они бы не стали обращать внимания.

Например, вот я делаю свою работу – и не обращаю внимания на людей, которые занимаются огульной критикой.

Мало того, что таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки, потому что со мной вся страна.

Я же по улицам хожу, много летаю, путешествую, общаюсь с людьми, и люди принимают мою работу всецело. И равнодушных нет.

А когда критикует кто-то, если критика здравая, я прислушиваюсь к ней, и делаю по-своему, и не иду на поводу у людей, меняя концепции своих эфиров.

Поэтому в данной ситуации мне кажется, что мои коллеги лишний раз показали, что Карпин их сильно задел, взволновал и, может быть, отчасти прав. Исходя из ответной реакции.

Если ребята так отреагировали, конечно, на пользу пошло.

Они же во всяком случае стали делать ровно то, что от них некоторым образом просили. Хотя на самом деле никто у них ничего не просил», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Губерниев
logoМатч ТВ
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