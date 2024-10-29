Эмма Хейс стала тренером года по версии France Football. Она выиграла женский чемпионат Англии с «Челси» и Олимпиаду со сборной США
Эмма Хейс – лучший женский тренер года.
Возглавляющая сборную США специалистка получила награду имени Йохана Кройффа от France Football в рамках церемонии вручения «Золотого мяча».
В финале олимпийского турнира сборная США под руководством Хейс обыграла команду Бразилии со счетом 1:0.
Главный тренер американской сборной Эмма Хейс в этом же году выиграла женский чемпионат Англии с «Челси». В лондонском клубе 47-летняя специалистка работала 12 лет.
Анчелотти стал тренером года по версии France Football. «Реал» взял 4 трофея в сезоне-2023/24
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Ballon d’Or
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости