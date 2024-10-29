Эмма Хейс стала тренером года по версии France Football. Она выиграла женский чемпионат Англии с «Челси» и Олимпиаду со сборной США

Эмма Хейс – лучший женский тренер года.

Возглавляющая сборную США специалистка получила награду имени Йохана Кройффа от France Football в рамках церемонии вручения «Золотого мяча».

В финале олимпийского турнира сборная США под руководством Хейс обыграла команду Бразилии со счетом 1:0.

Главный тренер американской сборной Эмма Хейс в этом же году выиграла женский чемпионат Англии с «Челси ». В лондонском клубе 47-летняя специалистка работала 12 лет.

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