ЭСК: Иванов правильно засчитал гол ЦСКА против «Динамо» Махачкала и верно не назначил пенальти в ворота армейцев

ЭКС РФС оценила работу Сергея Иванова на матче «Динамо» Махачкала и ЦСКА.

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу Иванова в эпизодах с взятием ворот махачкалинского клуба на 56-й минуте и неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 61-й минуте матча.

«1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Динамо» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия атакующего игрока команды ЦСКА №11 Тамерлана Мусаева , совершившего контакт при движении к мячу с игроком обороняющейся команды «Динамо» №4 Идаром Шумаховым , наказуемыми, так как нападающий, двигавшийся на высокой скорости, был полностью сфокусирован на мяче и столкнулся с соперником в обычном футбольном контакте, тогда как защитник, не пытаясь бороться за мяч, умышленно пересек линию движения нападающему, с целью задержать продвижение атакующего игрока к мячу и попытаться заработать незаслуженное преимущество в виде назначения штрафного удара в пользу своей команды.

По этой причине, большинство членов комиссии поддерживает решение судьи продолжить игру и последующее его решение засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде.

2 Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что именно игрок атакующей команды «Динамо » №71 Ян Джапо нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды ЦСКА №13 Дугласом Келвенном на выходе из штрафной площади команды ЦСКА, так как он изначально задержал защитника за руку, повлияв на его возможность двигаться к мячу, а потом в опасной манере вытянутой прямой ногой с открытой стопой вступил с ним в единоборство за мяч.

По это причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды ЦСКА в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК.