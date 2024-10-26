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ЭСК: Иванов правильно засчитал гол ЦСКА против «Динамо» Махачкала и верно не назначил пенальти в ворота армейцев

ЭКС РФС оценила работу Сергея Иванова на матче «Динамо» Махачкала и ЦСКА.

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу Иванова в эпизодах с взятием ворот махачкалинского клуба на 56-й минуте и неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 61-й минуте матча.

«1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Динамо» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия атакующего игрока команды ЦСКА №11 Тамерлана Мусаева, совершившего контакт при движении к мячу с игроком обороняющейся команды «Динамо» №4 Идаром Шумаховым, наказуемыми, так как нападающий, двигавшийся на высокой скорости, был полностью сфокусирован на мяче и столкнулся с соперником в обычном футбольном контакте, тогда как защитник, не пытаясь бороться за мяч, умышленно пересек линию движения нападающему, с целью задержать продвижение атакующего игрока к мячу и попытаться заработать незаслуженное преимущество в виде назначения штрафного удара в пользу своей команды.

По этой причине, большинство членов комиссии поддерживает решение судьи продолжить игру и последующее его решение засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде.

2  Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что именно игрок атакующей команды «Динамо» №71 Ян Джапо нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды ЦСКА №13 Дугласом Келвенном на выходе из штрафной площади команды ЦСКА, так как он изначально задержал защитника за руку, повлияв на его возможность двигаться к мячу, а потом в опасной манере вытянутой прямой ногой с открытой стопой вступил с ним в единоборство за мяч.

По это причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды ЦСКА в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт ЦСКА
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logoсудьи
logoСергей Сергеевич Иванов
logoДинамо Махачкала
logoТамерлан Мусаев
ЭСК РФС
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