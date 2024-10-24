У Калафьори незначительное повреждение колена. Защитник «Арсенала» может пропустить несколько недель
Повреждение Риккардо Калафьори оказалось не слишком серьезным.
22-летний защитник «Арсенала» получил травму в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:0).
Лондонцы пока не сообщили о степени тяжести повреждения Калафьори, однако в окружении итальянца уверены, что травма колена у него менее серьезная, чем предполагалось изначально.
По данным Sky, у футболиста незначительное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. Он может пропустить несколько недель.
Подробная статистика выступлений Риккардо доступна здесь.
27 октября «Арсенал» примет «Ливерпуль» в рамках 9-го тура АПЛ.
«Арсенал» пару минут играл в меньшинстве – Льюис-Скелли вынимал сережку из уха после ухода с поля Калафьори в матче ЛЧ с «Шахтером»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky
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