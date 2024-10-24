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У Калафьори незначительное повреждение колена. Защитник «Арсенала» может пропустить несколько недель

Повреждение Риккардо Калафьори оказалось не слишком серьезным.

22-летний защитник «Арсенала» получил травму в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:0).

Лондонцы пока не сообщили о степени тяжести повреждения Калафьори, однако в окружении итальянца уверены, что травма колена у него менее серьезная, чем предполагалось изначально.

По данным Sky, у футболиста незначительное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. Он может пропустить несколько недель.

Подробная статистика выступлений Риккардо доступна здесь.

27 октября «Арсенал» примет «Ливерпуль» в рамках 9-го тура АПЛ.

«Арсенал» пару минут играл в меньшинстве – Льюис-Скелли вынимал сережку из уха после ухода с поля Калафьори в матче ЛЧ с «Шахтером»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky
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logoАрсенал
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logoРиккардо Калафьори
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