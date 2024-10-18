Семак про 5:0 с «Акроном»: «Трудовая победа. Хорошо, что «Зенит» забил в 1-м тайме, поспокойней было»

Сергей Семак назвал трудовой победу над «Акроном» со счетом 5:0.

«Любая игра непросто складывается. То, что в первом тайме смогли забить, хорошо, поэтому игра была поспокойней. Мы контролировали мяч, контролировали игру.

Для болельщиков, конечно, интересный матч – много забитых мячей, много моментов. И у наших ворот моменты соперник создавал. Трудовая победа. Поздравляю команду, болельщиков, всех с победой. Будем готовиться к следующему матчу», – сказал главный тренер «Зенита ».