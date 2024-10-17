Пети о «Барселоне»: «Удивлен тем, насколько она хороша, несмотря на все проблемы. Результаты великолепные, хотя Флик работает в ограниченных условиях, прежних денег у клуба нет»
Эммануэль Пети впечатлен выступлениями «Барселоны» при Ханси Флике.
«Если честно, я удивлен. Я удивлен тем, насколько они хороши, несмотря на все проблемы, с которыми столкнулись. Результаты великолепные, и команда показывает высокий уровень. Впрочем, сезон только начался.
Работать тренером «Барселоны» тяжело, давление высокое. Шаг за шагом клуб начинает действовать по-другому, поскольку прежних денег уже нет. Из-за этого Флик работает в ограниченных условиях, но пока все делает правильно. Команде все еще не хватает определенных игроков, но молодые футболисты проявляют себя и подают пример другим», – сказал бывший полузащитник «блауграны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
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