Ремонтом нового дома Левандовского в Барселоне занимаются рабочие из Польши. Роберт считает, что поляки работают лучше, а их услуги стоят дешевле
Дом Роберта Левандовского в Барселоне ремонтируют рабочие из Польши.
Нападающий «Барселоны» приобрел недвижимость неподалеку от столицы Каталонии. Польский футболист решил полностью реконструировать дом после покупки – по всей видимости, это связано с планами на дальнейшее проживание в Испании.
Как пишет Diario Sport со ссылкой на Catalunya Ràdio, все работники, строители и подрядчики, задействованные в ремонте дома, являются поляками. По мнению Левандовского, поляки работают лучше и предлагают более выгодные цены.
Утверждается, что футболист арендует рабочим жилье на время работ.
Экс-защитник «Реала» Браво стал дизайнером интерьеров: «Для меня это не работа, а удовольствие: встаю в 5:30, в 6:30 – в спортзале, отвожу детей в школу, а в 9:15 уже занимаюсь делами»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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