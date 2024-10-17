Ремонтом нового дома Левандовского в Барселоне занимаются рабочие из Польши. Роберт считает, что поляки работают лучше, а их услуги стоят дешевле

Дом Роберта Левандовского в Барселоне ремонтируют рабочие из Польши.

Нападающий «Барселоны» приобрел недвижимость неподалеку от столицы Каталонии. Польский футболист решил полностью реконструировать дом после покупки – по всей видимости, это связано с планами на дальнейшее проживание в Испании .

Как пишет Diario Sport со ссылкой на Catalunya Ràdio, все работники, строители и подрядчики, задействованные в ремонте дома, являются поляками. По мнению Левандовского, поляки работают лучше и предлагают более выгодные цены.

Утверждается, что футболист арендует рабочим жилье на время работ.

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