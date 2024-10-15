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Форвард ЦСКА Гуарирапа о голе в матче с «Пари НН»: «Счастлив, что забил. Столкнулся с большим количеством критики после игры с «Динамо» 

Сауль Гуарирапа высказался о своем голе в товарищеском матче с «Пари НН» (2:2).

Форвард впервые забил за ЦСКА после перехода из «Сочи» на правах аренды.

— Очень счастлив, что забил. Надеюсь, этот гол повысит уровень моей уверенности, чтобы я продолжил забивать и в лиге.

— Почувствовал облегчение после гола?

— У многих нападающих бывает голевая засуха. В какой-то момент они забивают, и как будто открывается портал, и они начинают регулярно забивать. Это вполне естественная ситуация.

— После матча с «Динамо» в твой адрес было много критики. Болельщикам больше не стоит ждать такую реализацию?

— Я действительно столкнулся с большим количеством критики после той игры. С другой стороны, счастлив за команду. Она сумела одержать победу. Надеюсь, в скором времени смогу помогать ей и голами, — сказал Гуарирапа.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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