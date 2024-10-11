Видео недели: Палмер стильно рыбачит и молчит. 10 минут

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Коул Палмер не оформлял покеры уже больше недели, но все равно стал самым обсуждаемым футболистом Англии в эти дни. Из-за рекламы бренда Burberry.

В девятиминутном ролике Коул не говорит не слова. Просто сидит в дорогом пальто и рыбачит. Даже не произносит ни слова. 10 минут.

На Палмере дафлкот – шерстяное пальто из новой коллекции Burberry. Если вдруг появилось желание тоже порыбачить в таком, цена в Британии – 2,5 тысячи фунтов (около 314 тысяч рублей по актуальному курсу).

Бренд снял ролик и с другим игроком сборной Англии – Эберечи Эзе. Но Палмер затмил и игрока «Кристал Пэлас», и актеров Оливию Коулмен, Кару Делевинь и Барри Кеогана.

Идиллия рыбалки: Палмер молчит, проверяет снасти и ходит к реке

Палмер не впервый раз примерил Burberry – в августе пришел в костюме от бренда на премию ассоциации футболистов PFA Awards и получил награду лучшему молодому игроку сезона.

Бренд наладил сотрудничество с Палмером и предложил поучаствовать в рекламной кампании под девизом It’s always Burberry weather – «Для Burberry нет плохой погоды». С Палмером это сочетается очень хорошо, ведь прозвище Коула – Cold, холодный. Сам полузащитник «Челси» даже празднует так, будто ежится от холода.

А тут сидит в пальто и не мерзнет.

Периодически Коул даже выходил к воде, чтобы проверить, как там клюет.

Еще Палмер рассматривал наживку из большого рыбацкого набора...

И, кажется, представлял, как играет в PlayStation.

И да, не слова Колд Палмер не произнес. Самое удивительное, что ни разу за девять минут футболист не засмеялся, не посмотрел в камеру и не полез за телефоном. Получилась идиллическая картина осенней рыбалки.

«Нам нужна 24-часовая версия». Фанаты в восторге от ролика

Видео очень понравилось пользователям. Вот несколько шуток из комментариев.

«Вода медленно замерзает в присутствии Коула Палмера»,

«Она спросила у меня, были ли это лучшие девять минут моей жизни. В ответ я показал ей это видео».

«Нам нужна 24-часовая версия!»

«Это видео изменило мою жизнь. Мои взгляды на все, что существует в мире. Даже на вселенную в целом. Теперь я не смогу смотреть на вещи так, как прежде. Это видео представляет эмоции, которые большинству людей никогда не постичь. Но я могу. Благодаря этому видео я прочувствовал многие вещи, которые раньше не понимал. Спасибо тебе, Коул Палмер, за этот незабываемый опыт!».

Кто-то даже написал небольшую пьесу, способную растрогать любого:

«Доктор: «Вам осталось жить 8 минут

Я: «Включайте видео с рыбалки Коула Палмера!

Доктор: «Но оно идет 9 минут»

Смерть: «Я подожду».

Это не первый случай рекламы в стиле медленного видео. Самый известный пример – актер Ник Офферман, 40 минут молча распивающий виски перед камином. Ролик посмотрели 4 млн человек, он получил множество премий.

Рыбалка Коула Палмера за два дня набрала 80 тысяч просмотров на ютубе, но для начала неплохо.

Фото: