Видео недели: Палмер стильно рыбачит и молчит. 10 минут
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Коул Палмер не оформлял покеры уже больше недели, но все равно стал самым обсуждаемым футболистом Англии в эти дни. Из-за рекламы бренда Burberry.
В девятиминутном ролике Коул не говорит не слова. Просто сидит в дорогом пальто и рыбачит. Даже не произносит ни слова. 10 минут.
На Палмере дафлкот – шерстяное пальто из новой коллекции Burberry. Если вдруг появилось желание тоже порыбачить в таком, цена в Британии – 2,5 тысячи фунтов (около 314 тысяч рублей по актуальному курсу).
Бренд снял ролик и с другим игроком сборной Англии – Эберечи Эзе. Но Палмер затмил и игрока «Кристал Пэлас», и актеров Оливию Коулмен, Кару Делевинь и Барри Кеогана.
Идиллия рыбалки: Палмер молчит, проверяет снасти и ходит к реке
Палмер не впервый раз примерил Burberry – в августе пришел в костюме от бренда на премию ассоциации футболистов PFA Awards и получил награду лучшему молодому игроку сезона.
Бренд наладил сотрудничество с Палмером и предложил поучаствовать в рекламной кампании под девизом It’s always Burberry weather – «Для Burberry нет плохой погоды». С Палмером это сочетается очень хорошо, ведь прозвище Коула – Cold, холодный. Сам полузащитник «Челси» даже празднует так, будто ежится от холода.
А тут сидит в пальто и не мерзнет.
Периодически Коул даже выходил к воде, чтобы проверить, как там клюет.
Еще Палмер рассматривал наживку из большого рыбацкого набора...
И, кажется, представлял, как играет в PlayStation.
И да, не слова Колд Палмер не произнес. Самое удивительное, что ни разу за девять минут футболист не засмеялся, не посмотрел в камеру и не полез за телефоном. Получилась идиллическая картина осенней рыбалки.
«Нам нужна 24-часовая версия». Фанаты в восторге от ролика
Видео очень понравилось пользователям. Вот несколько шуток из комментариев.
«Вода медленно замерзает в присутствии Коула Палмера»,
«Она спросила у меня, были ли это лучшие девять минут моей жизни. В ответ я показал ей это видео».
«Нам нужна 24-часовая версия!»
«Это видео изменило мою жизнь. Мои взгляды на все, что существует в мире. Даже на вселенную в целом. Теперь я не смогу смотреть на вещи так, как прежде. Это видео представляет эмоции, которые большинству людей никогда не постичь. Но я могу. Благодаря этому видео я прочувствовал многие вещи, которые раньше не понимал. Спасибо тебе, Коул Палмер, за этот незабываемый опыт!».
Кто-то даже написал небольшую пьесу, способную растрогать любого:
«Доктор: «Вам осталось жить 8 минут
Я: «Включайте видео с рыбалки Коула Палмера!
Доктор: «Но оно идет 9 минут»
Смерть: «Я подожду».
Это не первый случай рекламы в стиле медленного видео. Самый известный пример – актер Ник Офферман, 40 минут молча распивающий виски перед камином. Ролик посмотрели 4 млн человек, он получил множество премий.
Рыбалка Коула Палмера за два дня набрала 80 тысяч просмотров на ютубе, но для начала неплохо.
Фото:
— У меня мечта — пальто купить.
Потрясающий фильм.