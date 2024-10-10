«Я бы арестовал всех директоров «МЮ». Как можно было отдать Мактоминея?» Ди Канио о продаже хавбека
Паоло Ди Канио раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за продажу Скотта Мактоминея.
Шотландский полузащитник летом перешел в «Наполи» за 30 миллионов евро с учетом бонусов.
«Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед». Как можно было отдать Мактоминея?» – сказал бывший игрок «Ювентуса» и «Наполи» в интервью Il Mattino.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calcio Napoli 24
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