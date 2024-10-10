«Я бы арестовал всех директоров «МЮ». Как можно было отдать Мактоминея?» Ди Канио о продаже хавбека

Паоло Ди Канио раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за продажу Скотта Мактоминея.

Шотландский полузащитник летом перешел в «Наполи » за 30 миллионов евро с учетом бонусов.

«Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед ». Как можно было отдать Мактоминея ?» – сказал бывший игрок «Ювентуса» и «Наполи» в интервью Il Mattino.