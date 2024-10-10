Шченсны о шансах «Барсы» на ЛЧ: «Постараемся нарушить традицию «Реала». Даже если мы не победим в этом году, у команды большое будущее»

Войчех Шченсны оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов.

– Последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году. Прошло почти 10 лет. Считаете ли вы «Барсу» один из фаворитов на завоевание титула, или, если быть реалистом, до этого еще очень далеко?

– В Европе есть несколько клубов, которые всегда стремятся [к завоеванию трофеев] и никогда не играют только ради участия. Судя по тому, что я видел до того, как приехал сюда, и с тех пор, как я здесь, команда очень хорошая. Очень молодая, с разнообразными качествами и большими надеждами на будущее.

Я уверен, что все выложатся на 100%, чтобы попытаться выиграть трофеи. Но даже если этого не произойдет, даже если «Барса» не выиграет Лигу чемпионов в этом году, у нее большое будущее. Я вижу талант, все молодые игроки в 17, 18 или 19 лет выглядят как футболисты топ-уровня.

– «Реал» выиграл последнюю Лигу чемпионов. Они фавориты турнира?

– Это одна из тех команд, которые играют, чтобы побеждать во всех турнирах. Я уверен, что «Барса» постарается нарушить их традицию и выиграть трофеи, – сказал голкипер «Барселоны».