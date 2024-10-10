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38-летний Халк – рекордсмен «Атлетико Минейро» по голам (113) в XXI веке. Он обошел Тарделли

Халк стал рекордсменом «Атлетико Минейро» по голам в XXI веке.

На счету 38-летнего экс-форварда «Зенита» 113 мячей за клуб из Белу-Оризонти в 214 матчах во всех турнирах.

Халк обогнал экс-нападающего «Анжи» Диего Тарделли, который забил за «Атлетико Минейро» 112 мячей в 230 играх.

Кроме того, Халк вышел на 3-е место в истории клуба по голам (56) в чемпионатах Бразилии, превзойдя Гильерме (55). Рекордсмен – Рейналдо (89), вторым идет Маркес (64).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Атлетико Минейро»
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