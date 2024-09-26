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Агент Доннаруммы начал с «ПСЖ» переговоры о новом контракте: «Мы хотели бы остаться. Джанлуиджи играет за один из лучших клубов мира»

«ПСЖ» и Джанлуиджи Доннарумма ведут переговоры о новом контракте.

Соглашение 25-летнего вратаря сборной Италии с парижанами рассчитано до лета 2026 года.

«У Джанлуиджи еще осталось два года по контракту, так что мы не спешим. Но уже были предварительные контакты.

Кампуш публично заявил, что хотел бы сохранить Доннарумму, а мы хотели бы остаться.

Я горжусь тем, что Джанлуиджи играет за один из лучших клубов мира. Он лидер сборной Италии и может стать им в «ПСЖ», я был бы рад этому», – сказал агент футболиста Энцо Райола в интервью Tuttosport.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, что с нынешнего сезона конкурентом итальянца в парижскрм клубе стал российский голкипер Матвей Сафонов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Football Italia
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoСборная Италии по футболу
Луиш Кампуш
агенты
logoДжанлуиджи Доннарумма
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