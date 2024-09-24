«Барса» подпишет вратаря сейчас, а не зимой. Он будет вторым номером, Пенья – первым (COPE)
«Барселона» приняла решение о трансфере вратаря.
Ранее стало известно, что голкипер каталонской команды Марк-Андре тер Стеген пропустит остаток сезона из-за травмы.
По информации COPE, «блауграна» решила подписать кого-то из свободных агентов сейчас. Ждать зимнего окна клуб не собирается.
При этом планируется, что новичок будет вторым вратарем после Иньяки Пеньи.
Ранее сообщалось, что «Барса» рассматривает Войчеха Шченсного и Кейлора Наваса.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
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