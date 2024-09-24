«Барса» подпишет вратаря сейчас, а не зимой. Он будет вторым номером, Пенья – первым (COPE)

«Барселона» приняла решение о трансфере вратаря.

Ранее стало известно, что голкипер каталонской команды Марк-Андре тер Стеген пропустит остаток сезона из-за травмы.

По информации COPE, «блауграна» решила подписать кого-то из свободных агентов сейчас. Ждать зимнего окна клуб не собирается.

При этом планируется, что новичок будет вторым вратарем после Иньяки Пеньи .

Ранее сообщалось , что «Барса» рассматривает Войчеха Шченсного и Кейлора Наваса.