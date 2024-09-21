У руководства «Юве» конфискованы активы почти на 75 млн евро из-за налоговых махинаций. Адвокаты уверены в невиновности Элканнов

Суд в Турине постановил изъять почти 75 млн евро у владельца «Ювентуса» Джона Элканна.

Речь идет о финансовых активах, движимом и недвижимом имуществе. В рамках расследования по делу о «налоговом мошенничестве» и «мошенничестве в ущерб государству» также проходят брат Элканна Лапо, его сестра Джинерва и президент клуба Джанлука Ферреро.

Сообщается, что Элканны получили активы в наследство после смерти в 2019 году их бабушки Мареллы Караччиоло, жены экс-босса Fiat и бывшего владельца «Юве» Джанни Аньелли . Юридический спор возник после обвинений со стороны Маргериты Аньелли, матери Элканнов.

По словам адвокатов Элканнов, конфискация активов – стандартная процедура, которая не означает виновность подзащитных.

«Мы подчеркиваем, что Марелла Караччиоло была резидентом Швейцарии с начала 70-х, задолго до рождения братьев Элканн. Ее желание проживать в Швейцарии было неизменным», – говорится в заявлении адвокатов, которые «убеждены в том, что смогут доказать невиновность подзащитных».