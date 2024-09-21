У руководства «Юве» конфискованы активы почти на 75 млн евро из-за налоговых махинаций. Адвокаты уверены в невиновности Элканнов
Речь идет о финансовых активах, движимом и недвижимом имуществе. В рамках расследования по делу о «налоговом мошенничестве» и «мошенничестве в ущерб государству» также проходят брат Элканна Лапо, его сестра Джинерва и президент клуба Джанлука Ферреро.
Сообщается, что Элканны получили активы в наследство после смерти в 2019 году их бабушки Мареллы Караччиоло, жены экс-босса Fiat и бывшего владельца «Юве» Джанни Аньелли. Юридический спор возник после обвинений со стороны Маргериты Аньелли, матери Элканнов.
По словам адвокатов Элканнов, конфискация активов – стандартная процедура, которая не означает виновность подзащитных.
«Мы подчеркиваем, что Марелла Караччиоло была резидентом Швейцарии с начала 70-х, задолго до рождения братьев Элканн. Ее желание проживать в Швейцарии было неизменным», – говорится в заявлении адвокатов, которые «убеждены в том, что смогут доказать невиновность подзащитных».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий