«Реал» поддержал Иско на фоне осложнений после перелома: «Клуб и фанаты надеются на скорое выздоровление, чтобы и дальше наслаждаться его магией»
«Реал» поддержал Иско, востанавливающегося после серьезной травмы.
Полузащитник «Бетиса», выступавший за «Реал» с 2013 по 2022 год, не играл с мая после перелома малоберцовой кости левой ноги. При заживлении травмы у Иско возникли осложнения, в связи с чем ему потребовалась повторная операция.
«Реал» и его фанаты выражают поддержку и привязанность нашему дорогому Иско. Надеемся на его скорое выздоровление, чтобы продолжать наслаждаться его магией на поле», – говорится в сообщении «Реала» в твиттере.