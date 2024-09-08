«Реал» поддержал Иско на фоне осложнений после перелома: «Клуб и фанаты надеются на скорое выздоровление, чтобы и дальше наслаждаться его магией»

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига травмы Иско соцсети Футбол

«Реал» поддержал Иско, востанавливающегося после серьезной травмы.

Полузащитник «Бетиса», выступавший за «Реал» с 2013 по 2022 год, не играл с мая после перелома малоберцовой кости левой ноги. При заживлении травмы у Иско возникли осложнения, в связи с чем ему потребовалась повторная операция.

«Реал» и его фанаты выражают поддержку и привязанность нашему дорогому Иско. Надеемся на его скорое выздоровление, чтобы продолжать наслаждаться его магией на поле», – говорится в сообщении «Реала» в твиттере.

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6 комментариев
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Здоровья легенде Реала, Иско 🙏
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Реал Мадрид всегда поддерживает своих нынешних и бывших игроков. Часть команды- часть корабля. Иско здоровья.
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Ему бы на повышение, а он бедолага выздороветь не может, жаль, очень талантливый игрок!!!
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Кстати, как там собака Иско, по кличке «Месси»? 😁
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Ответ Dexter Morgan
Реал Мадрид всегда поддерживает своих нынешних и бывших игроков. Часть команды- часть корабля. Иско здоровья.
Комментарий удален модератором
Ответ Chistian Jadson
Ему бы на повышение, а он бедолага выздороветь не может, жаль, очень талантливый игрок!!!
Чел выиграл 5 кубков ЛЧ с Реалом… какое еще повышение?
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