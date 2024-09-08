«Реал» поддержал Иско на фоне осложнений после перелома: «Клуб и фанаты надеются на скорое выздоровление, чтобы и дальше наслаждаться его магией»

«Реал» поддержал Иско, востанавливающегося после серьезной травмы.

Полузащитник « », выступавший за «Реал» с 2013 по 2022 год, не играл с мая после перелома малоберцовой кости левой ноги. При заживлении травмы у возникли осложнения, в связи с чем ему потребовалась повторная операция.

« » и его фанаты выражают поддержку и привязанность нашему дорогому Иско. Надеемся на его скорое выздоровление, чтобы продолжать наслаждаться его магией на поле», – говорится в сообщении «Реала» в твиттере.