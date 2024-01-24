Иско о «Реале»: «При Солари я получал считанные минуты. Я сломался – чувствовал себя жертвой, хотя это было не так»

Иско рассказал, как на него повлияло недоверие Сантьяго Солари в «Реале».

– Никто не был со мной откровенен. При Солари я сыграл один матч в Кубке Испании и получал считанные минуты. Я не знал, хорошо это или плохо, и я сломался.

– Что это значит? Ты сдался? В чем ты себя упрекаешь?

– Я очень виню себя. Но это пришло со временем. В такие моменты начинаешь злиться на всех, и все кажется тебе неправильным

– Время и терапия помогли тебе заглянуть внутрь себя?

– Да. В такой ситуации твоей вины нет ни в чем. Время позволяет понять, что ты сделал, чтобы изменить ситуацию, почему не сделал еще один шаг, почему бросил бороться... Я сломался, и у меня не было моральных сил, чтобы переломить ситуацию, как я делал это прежде.

Я сожалею об этом сильнее всего. Я говорю это сейчас, когда прошло уже много времени, и я снова наслаждаюсь футболом, как ребенок. Но в то время я ссорился со всеми. Я чувствовал себя жертвой, хотя это было не так, – сказал полузащитник « » в интервью Movistar.