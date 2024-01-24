Иско о «Реале»: «При Солари я получал считанные минуты. Я сломался – чувствовал себя жертвой, хотя это было не так»

Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Бетис Ла Лига Иско Футбол

Иско рассказал, как на него повлияло недоверие Сантьяго Солари в «Реале».

– Никто не был со мной откровенен. При Солари я сыграл один матч в Кубке Испании и получал считанные минуты. Я не знал, хорошо это или плохо, и я сломался.

– Что это значит? Ты сдался? В чем ты себя упрекаешь?

– Я очень виню себя. Но это пришло со временем. В такие моменты начинаешь злиться на всех, и все кажется тебе неправильным

– Время и терапия помогли тебе заглянуть внутрь себя?

– Да. В такой ситуации твоей вины нет ни в чем. Время позволяет понять, что ты сделал, чтобы изменить ситуацию, почему не сделал еще один шаг, почему бросил бороться... Я сломался, и у меня не было моральных сил, чтобы переломить ситуацию, как я делал это прежде.

Я сожалею об этом сильнее всего. Я говорю это сейчас, когда прошло уже много времени, и я снова наслаждаюсь футболом, как ребенок. Но в то время я ссорился со всеми. Я чувствовал себя жертвой, хотя это было не так, – сказал полузащитник «Бетиса» в интервью Movistar.

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6 комментариев
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Иско молодец в том, что не стал никого обвинять в своих бедах. А как настоящий мужчина признал, что сам виноват во всем. А то сейчас модно винить тренера и других, только не себя. И я очень за него рад, что он снова сейчас получает удовольствие от футбола и радует болельщиков своей игрой. Волшебник.
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Ответ Бродяга-симпатяга
Сумашедший талант который просидел лучшие годы карьеры на скамейке полируя задницу и не забывая снимать баблишко с карты. Такие вот приоритеты
Иско образца 2013-2018 годов был всегда в обойме и играл немаловажную роль. Особенно был прекрасен во втором сезоне при Анчелотти и во второй сезоне Зидана.
+3
0
+3
Ответ Бродяга-симпатяга
Сумашедший талант который просидел лучшие годы карьеры на скамейке полируя задницу и не забывая снимать баблишко с карты. Такие вот приоритеты
Какая к черту скамейка боже
+2
0
+2
Солари конечно выдал, позорные 0-3 от ЦСКА и 1-4 от Аякса, и сломал карьеру в Мадриде праймового Иско. Ещё и Вини до травмы загнал, как каталонские шарлатаны с Фати и Педри, вовремя Перес одумался и убрал его подальше от тренерства.
+2
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0
Ответ corazn blanco
Иско молодец в том, что не стал никого обвинять в своих бедах. А как настоящий мужчина признал, что сам виноват во всем. А то сейчас модно винить тренера и других, только не себя. И я очень за него рад, что он снова сейчас получает удовольствие от футбола и радует болельщиков своей игрой. Волшебник.
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Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Лучший просто)))
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