Роналду о завершении карьеры: «Я все еще хорошо смотрюсь, могу обвести и забить. Когда почувствую, что ничего не могу дать, соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко»

Криштиану Роналду рассказал, что его мотивирует в последние годы.

– Я доказываю не публике – мне все равно, что люди говорят. Я в большей степени хочу кое-что показать своим детям. Это они меня вдохновляют. Они молоды и все видят.

Конечно, дело прежде всего во мне, я все еще люблю играть в футбол. В этом сезоне, скажем, я забил 60 голов – а мне тридцать девять с половиной.

– Но говорят, что ты уже не тянешь.

– Да, это точно. Люди говорят то, что хотят.

– Но ты используешь это как топливо?

– Иногда, но, если честно, меня это заботит все меньше. Даже когда делаешь все хорошо, тебя критикуют. Критика – часть работы. Даже если бы я выиграл Евро, моя внутренняя злость осталась бы прежней. Не имеет значения, победили мы или нет, потому что на следующий день я снова встану и продолжу делать то, что делаю.

Я не знаю, когда завершу карьеру. Конечно, я ближе к концу, чем к началу. Но я усвоил, что нужно наслаждаться моментом.

Я знаю, что все еще хорошо смотрюсь. Я все еще могу обвести, пробить, забить, подпрыгнуть.

В тот день, когда я начну чувствовать, что ничего не могу дать, я соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко, – сказал нападающий сборной и « ».