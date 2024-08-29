Роналду о завершении карьеры: «Я все еще хорошо смотрюсь, могу обвести и забить. Когда почувствую, что ничего не могу дать, соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко»
Криштиану Роналду рассказал, что его мотивирует в последние годы.
– Я доказываю не публике – мне все равно, что люди говорят. Я в большей степени хочу кое-что показать своим детям. Это они меня вдохновляют. Они молоды и все видят.
Конечно, дело прежде всего во мне, я все еще люблю играть в футбол. В этом сезоне, скажем, я забил 60 голов – а мне тридцать девять с половиной.
– Но говорят, что ты уже не тянешь.
– Да, это точно. Люди говорят то, что хотят.
– Но ты используешь это как топливо?
– Иногда, но, если честно, меня это заботит все меньше. Даже когда делаешь все хорошо, тебя критикуют. Критика – часть работы. Даже если бы я выиграл Евро, моя внутренняя злость осталась бы прежней. Не имеет значения, победили мы или нет, потому что на следующий день я снова встану и продолжу делать то, что делаю.
Я не знаю, когда завершу карьеру. Конечно, я ближе к концу, чем к началу. Но я усвоил, что нужно наслаждаться моментом.
Я знаю, что все еще хорошо смотрюсь. Я все еще могу обвести, пробить, забить, подпрыгнуть.
В тот день, когда я начну чувствовать, что ничего не могу дать, я соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко, – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».
Его надежда на 26 год, может сборная на горбу его затащит и тогда он довольный и счастливый закончит.
Жаль, для роналду, но этому не бывать.
Жалко во всем этом только сборную Португалии. Я думаю, этот состав может играть во что-то более выдающееся. Правда, для этого и тренера поменять не помешает)
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Кого? Когда? Где? Да, тяжёлый случай.
Ну или проснешься, а у тебя спина болит. А ты, ничего, вроде, вчера не делал)
В общем, когда фидбек от организма за грехи молодости придут, а не Роналду бутсы на гвоздь повесит)