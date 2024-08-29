Роналду о завершении карьеры: «Я все еще хорошо смотрюсь, могу обвести и забить. Когда почувствую, что ничего не могу дать, соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал, что его мотивирует в последние годы.

– Я доказываю не публике – мне все равно, что люди говорят. Я в большей степени хочу кое-что показать своим детям. Это они меня вдохновляют. Они молоды и все видят.

Конечно, дело прежде всего во мне, я все еще люблю играть в футбол. В этом сезоне, скажем, я забил 60 голов – а мне тридцать девять с половиной.

– Но говорят, что ты уже не тянешь.

– Да, это точно. Люди говорят то, что хотят.

– Но ты используешь это как топливо?

– Иногда, но, если честно, меня это заботит все меньше. Даже когда делаешь все хорошо, тебя критикуют. Критика – часть работы. Даже если бы я выиграл Евро, моя внутренняя злость осталась бы прежней. Не имеет значения, победили мы или нет, потому что на следующий день я снова встану и продолжу делать то, что делаю.

Я не знаю, когда завершу карьеру. Конечно, я ближе к концу, чем к началу. Но я усвоил, что нужно наслаждаться моментом.

Я знаю, что все еще хорошо смотрюсь. Я все еще могу обвести, пробить, забить, подпрыгнуть.

В тот день, когда я начну чувствовать, что ничего не могу дать, я соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко, – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обвести ты уже лет 20 то не можешь а хорошо смотришься только в инсте
+33
-10
+23
пока рон играет - мое детство еще не прошло
+31
-9
+22
Ответ S1rAlex
Комментарий скрыт
Ты из какого года там, что у тебя Роналду все еще разрывает кого-то 😐
+15
-2
+13
Ответ Хызыр
В Аль-насре все отлично. Но вот со сборной надо уйти по хорошему. Если Мартинес опять вызовет старика на матчи отбора, будет уже не смешно. Организуйте прощальный товарняк и все, хватит мучать молодняк своим присутствием на поле.
Он понимает что ему нужен ЧМ ибо Месси взял главный трофей в спорте.
Его надежда на 26 год, может сборная на горбу его затащит и тогда он довольный и счастливый закончит.
Жаль, для роналду, но этому не бывать.
+13
-4
+9
Ну в чемпионате Таити Рон лет до 60 может быть в прайме. Обводить и забивать стабильно.

Жалко во всем этом только сборную Португалии. Я думаю, этот состав может играть во что-то более выдающееся. Правда, для этого и тренера поменять не помешает)
+7
-1
+6
Да уж, в каком он порядке мы прекрасно увидели на ЧМ и ЧЕ, а ведь опять поедет позориться на ЧМ, так просто Рон со сборной не слезет 🤣
+6
0
+6
«В тот день, когда я начну чувствовать, что ничего не могу дать, я соберу вещи и уйду. Но до это ещё далеко». То есть судя по всему-Никогда!!!🤦🏻
+5
-1
+4
Ответ Ничего Смешного
Как душно… ты случаем не из Душанбе?
Обидно получить такой ответ от человека с ником «ничего смешного»)
+4
0
+4
Я все еще хорошо смотрюсь, могу обвести.
----------------
Кого? Когда? Где? Да, тяжёлый случай.
+6
-2
+4
В Аль-насре все отлично. Но вот со сборной надо уйти по хорошему. Если Мартинес опять вызовет старика на матчи отбора, будет уже не смешно. Организуйте прощальный товарняк и все, хватит мучать молодняк своим присутствием на поле.
+10
-6
+4
Ответ Хызыр
В Аль-насре все отлично. Но вот со сборной надо уйти по хорошему. Если Мартинес опять вызовет старика на матчи отбора, будет уже не смешно. Организуйте прощальный товарняк и все, хватит мучать молодняк своим присутствием на поле.
0 титулов из 8 в Насре - это даже суперотлично.. Хе.. 😂
+3
0
+3
Роналду явно намерен участвовать в ЧМ-2026)) Только вот ради чего? Там Франция с Мбаппе будут рвать и метать... А может, Аргентина ещё раз блеснёт, что было бы ещё смешнее 😂
+3
0
+3
Ответ Marat_NJL
Твое детство пройдет, когда ты почувствует более жесткий эффект похмелья) Ну или проснешься, а у тебя спина болит. А ты, ничего, вроде, вчера не делал) В общем, когда фидбек от организма за грехи молодости придут, а не Роналду бутсы на гвоздь повесит)
Как душно… ты случаем не из Душанбе?
+7
-4
+3
Роналду: «Я все еще красивый»
+2
0
+2
Сравнил себя с защитниками из Саудовской Аравии... Без комментариев
+4
-2
+2
Ответ оле - топ юрген - клоп
Типу 40 лет, но на него все еще ходят и его появления ждут. Особо отбитые даже билеты покупают что бы поскандировать ему с трибуны имя Месси. Продавать себя он умеет, а главное, что есть миллионы людей, готовых это покупать.
Ну в Саудовской Аравии просто еще и делать особо нечего, кроме как на футбол ходить. По разнообразию развлечений это не ОАЭ, и даже не Катар)
+3
-1
+2
Ответ Хызыр
А МЮ щас разве не в середняках? Или уже в аутсайдеры записали?😳
Нет, с Роналду на скамейке в первой части сезона - МЮ финишировал в тройке по-итогу, причем уверенно, все что дальше - к нему уже отношение не имеет. Я не к тому, что он виноват, а к тому, что не надо руководству клуба идти у него на поводу, его мысли - абсурд, и подверждений за два года и по сей пору скопилось огромное количество
+2
-1
+1
Вауу, он разбил мою жизнь на До и После. что этот няшка делает мо мной?
+1
0
+1
Ответ leon01
Обвести ты уже лет 20 то не можешь а хорошо смотришься только в инсте
Самое ключевое слово, точнее два слова «Хорошо смотрюсь», именно здесь зарыта собака, а точнее самая главная мысль и суть человека по имени Криштиану Роналду..))
+1
0
+1
я тоже могу обвести. тоже теоретически
+1
0
+1
Ответ Евгений Цыбулин
Интересно:А у Сент-Винсент и Гренадины есть чемпионат?)))
Конечно) даже у Ватикана какой-никакой чемпионат имеется) не факт что мужиков во всей стране хватает на 8 клубов и кто-то не ставит Папу в ворота)
+1
0
+1
Ответ Marat_NJL
Ну в чемпионате Таити Рон лет до 60 может быть в прайме. Обводить и забивать стабильно. Жалко во всем этом только сборную Португалии. Я думаю, этот состав может играть во что-то более выдающееся. Правда, для этого и тренера поменять не помешает)
Интересно:А у Сент-Винсент и Гренадины есть чемпионат?)))
+1
0
+1
Ответ Domian
Он понимает что ему нужен ЧМ ибо Месси взял главный трофей в спорте. Его надежда на 26 год, может сборная на горбу его затащит и тогда он довольный и счастливый закончит. Жаль, для роналду, но этому не бывать.
Чм это же командная награда. Зачем она Роналду? 😁
+4
-3
+1
Ответ Даниил Гутин
Сравнил себя с защитниками из Саудовской Аравии... Без комментариев
Он угрожает уже,что не уйдет)))
+1
0
+1
Ответ umchick
пока рон играет - мое детство еще не прошло
Твое детство пройдет, когда ты почувствует более жесткий эффект похмелья)

Ну или проснешься, а у тебя спина болит. А ты, ничего, вроде, вчера не делал)

В общем, когда фидбек от организма за грехи молодости придут, а не Роналду бутсы на гвоздь повесит)
+8
-8
0
Ответ leon01
Обвести ты уже лет 20 то не можешь а хорошо смотришься только в инсте
А как же Ютуб??? Лидер
0
0
0
Ответ Domian
Он понимает что ему нужен ЧМ ибо Месси взял главный трофей в спорте. Его надежда на 26 год, может сборная на горбу его затащит и тогда он довольный и счастливый закончит. Жаль, для роналду, но этому не бывать.
ЧМ Португалия точно не возьмёт, в 1/4 сольют их
0
0
0
Ответ Vinnipukh Vinni
Я все еще хорошо смотрюсь, могу обвести. ---------------- Кого? Когда? Где? Да, тяжёлый случай.
Главный вопрос пропущен-Почем
0
0
0
Ответ Nate
Роналду явно намерен участвовать в ЧМ-2026)) Только вот ради чего? Там Франция с Мбаппе будут рвать и метать... А может, Аргентина ещё раз блеснёт, что было бы ещё смешнее 😂
А что, Мбаппе уже вылез из кармана?
0
0
0
Ответ Nate
Роналду явно намерен участвовать в ЧМ-2026)) Только вот ради чего? Там Франция с Мбаппе будут рвать и метать... А может, Аргентина ещё раз блеснёт, что было бы ещё смешнее 😂
Да ему всё равно кто победит, он просто хочет забить в плей-оф и довести счёт голов до 1000 , вот и всё его мотивация
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий