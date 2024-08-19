Беллингем после 1:1 с «Мальоркой»: «Это марафон, а не спринт»

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Джуд Беллингем выложил сторис после матча с «Мальоркой».

Накануне «Реал» и «Мальорка» сыграли вничью (1:1) в 1-м туре Ла Лиги.

«Это марафон, а не спринт», – написал полузащитник мадридцев в инстаграме.

Фото: instagram.com/stories/judebellingham
 

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33 комментария
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На данный момент переход Мбаппе с точки зрения тренерских построений выглядит больше недостатком, чем достоинством. Всю работу Анчи построенную в прошлом сезоне надо начинать с нуля. А ведь баланс был идеальный. Его конечно можно довольно быстро вернуть, убрав кого-то из тройки атаки, а Джуда вернуть на позицию 10. Но я сомневаюсь, что на это пойдут, по крайней мере в ближайших матчах.
Родриго так пока впечатляет, в обороне он заметно помогает, к нему вопросов минимум. А вот Вини и Мбаппе и в прессинге и в обороне отрабатывают мало, особенно Мбаппе.
Очень интересно, какой выход найдет Анчи. Пока его совсем не вижу, кроме как вернуться к схеме прошлого сезона, пожертвовав одним игроком атаки
+18
-6
+12
Спортс на ровном месте разнес информационную истерию. Это лишь одна игра. Даже если бы влетели, смысл это мусолить?
+7
-2
+5
Ответ Oleg Kostin
Комментарий скрыт
Не дольше, чем Барса регистрирует Ольмо
+13
-8
+5
Ответ войд
Согласен Минимум ЛЛ Реал точно возьмёт)
Посмотрим - весь сезон впереди . На бумаге Реал впереди планеты. Что буде в конце сезона, пока никто не знает .
+7
-2
+5
Ответ VuNePonimaete
На данный момент переход Мбаппе с точки зрения тренерских построений выглядит больше недостатком, чем достоинством. Всю работу Анчи построенную в прошлом сезоне надо начинать с нуля. А ведь баланс был идеальный. Его конечно можно довольно быстро вернуть, убрав кого-то из тройки атаки, а Джуда вернуть на позицию 10. Но я сомневаюсь, что на это пойдут, по крайней мере в ближайших матчах. Родриго так пока впечатляет, в обороне он заметно помогает, к нему вопросов минимум. А вот Вини и Мбаппе и в прессинге и в обороне отрабатывают мало, особенно Мбаппе. Очень интересно, какой выход найдет Анчи. Пока его совсем не вижу, кроме как вернуться к схеме прошлого сезона, пожертвовав одним игроком атаки
В прошлом сезоне конечно был баланс, но главный компонент за счет которого Реал выигрывал - фарт, вспомните матчи с Лейпцигом, где судья по неведомым причинам отменил гол немцев, матч с Сити, где только лишь по невероятной случайности горожане не решили исход встречи в игре, не доводя до серии пенальти, в обоих классико Реал не играл лучше, но дважды победил, даже в финале ЛЧ в первом тайме Боруссия упустила 2-3 стопроцентных шанса на взятие ворот. Это я еще не вспоминаю судейское благоволение как например в матчах с Альмерией и Лас Пальмесом, да и с Барсой во втором классико. Сразу после того как стало понятно, что Мбаппе переходит в Реал, стало очевидно, что у Анчелотти большие проблемы, уместить сразу четырех атакующих игроков на поле, двое из которых никогда не отрабатывают в обороне - это выстрел себе в ногу, а оставлять на лавке кого-то из звезд, значит испортить атмосферу в команде, хотя она и без этого испортится, например из-за пробития пенальти, штрафных, пасов друг на друга и тп моментов. Никогда команды с таким количеством звезд атаки и отсутствием баланса в игре не добивались крупных побед - это аксиома…
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я и не ждал, что у Мбспе сразу пойдёт.
Судя по ПСЖ ему надо постоянно играть, а он так себе играет с весны.
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Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
Да тут дело не в фанатах Барсы.
Мне, как нейтральному болельщику всегда радостно, когда топовые клубы дают в играх. И не только Реала это касается, но и ПСЖ, и МС и других топ клубов.
+2
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От создателей заберем все трофеи в этом сезоне?
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Сдулся риал увы
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ауф
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Ответ Габи Жезус
расскажешь об этом после его дубля в Классико) вы про Белингема тоже самое писали, а потом он стал хозяином Варсы
Ну это явно не скилл Джуда, это чистый кризис Барсы. Даже в первом матче, где он сделал дубль, блауграна возила Реал нормально. Просто моменты свои не забили, Реал наказал. Мы сейчас не конкуренты такому Реалу, но если подходить без травм к Эль КлассикоМ матчи будут близкие, поэтому о каких там хозяевах ты фантазируешь, одному тебе видимо известно. И вспомни, ради приличия, слова Джуда, после первого Классико.
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Звёзд набрали в Реал много, а пазл сложить не могут.
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Комментарий удален модератором
Ответ VuNePonimaete
На данный момент переход Мбаппе с точки зрения тренерских построений выглядит больше недостатком, чем достоинством. Всю работу Анчи построенную в прошлом сезоне надо начинать с нуля. А ведь баланс был идеальный. Его конечно можно довольно быстро вернуть, убрав кого-то из тройки атаки, а Джуда вернуть на позицию 10. Но я сомневаюсь, что на это пойдут, по крайней мере в ближайших матчах. Родриго так пока впечатляет, в обороне он заметно помогает, к нему вопросов минимум. А вот Вини и Мбаппе и в прессинге и в обороне отрабатывают мало, особенно Мбаппе. Очень интересно, какой выход найдет Анчи. Пока его совсем не вижу, кроме как вернуться к схеме прошлого сезона, пожертвовав одним игроком атаки
Мне в принципе странно видеть Мбаппе 9кой, он там сам не свой, даже в глазах это читалось вчера, когда он бил с неудобных позиций, ибо иначе никак. Проще Вини направо, Мбаппе слева, Родриго оттянутый, под ним Джуд. Тогда и фланги рвать будут, и в центре оба смогут выдавать на вингеров разрезающие передачи. Без Кросса игра будет прагматичная, вся на забегах и забросах.
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Ответ cukken
Мне в принципе странно видеть Мбаппе 9кой, он там сам не свой, даже в глазах это читалось вчера, когда он бил с неудобных позиций, ибо иначе никак. Проще Вини направо, Мбаппе слева, Родриго оттянутый, под ним Джуд. Тогда и фланги рвать будут, и в центре оба смогут выдавать на вингеров разрезающие передачи. Без Кросса игра будет прагматичная, вся на забегах и забросах.
Так твоя версия также неудобна для игроков) Вини справа не будет так хорош, он там раньше играл и получалось плохо, Родриго в центре не проявит себя из-за плохой реализации. Лучший вариант - ромб, где Джуд десятка, Вини левый нап, Мбаппе/Родриго правый нап
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Ответ VuNePonimaete
На данный момент переход Мбаппе с точки зрения тренерских построений выглядит больше недостатком, чем достоинством. Всю работу Анчи построенную в прошлом сезоне надо начинать с нуля. А ведь баланс был идеальный. Его конечно можно довольно быстро вернуть, убрав кого-то из тройки атаки, а Джуда вернуть на позицию 10. Но я сомневаюсь, что на это пойдут, по крайней мере в ближайших матчах. Родриго так пока впечатляет, в обороне он заметно помогает, к нему вопросов минимум. А вот Вини и Мбаппе и в прессинге и в обороне отрабатывают мало, особенно Мбаппе. Очень интересно, какой выход найдет Анчи. Пока его совсем не вижу, кроме как вернуться к схеме прошлого сезона, пожертвовав одним игроком атаки
Проблема Реала не в том, что пришел Мбаппе, а в том, что ушел Кроос. Пока нет отлаженного выхода из обороны без Крооса и именно это надо решить Анчелотти. Остальное - дело сыгранности и набора формы, почти все игроки основы играют только второй матч, пропустив предсезонку. Ну и по одному матчу с Мальоркой не стоит судить, с ней Реал и так довольно напряжно играл в последнее время
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Ответ VuNePonimaete
На данный момент переход Мбаппе с точки зрения тренерских построений выглядит больше недостатком, чем достоинством. Всю работу Анчи построенную в прошлом сезоне надо начинать с нуля. А ведь баланс был идеальный. Его конечно можно довольно быстро вернуть, убрав кого-то из тройки атаки, а Джуда вернуть на позицию 10. Но я сомневаюсь, что на это пойдут, по крайней мере в ближайших матчах. Родриго так пока впечатляет, в обороне он заметно помогает, к нему вопросов минимум. А вот Вини и Мбаппе и в прессинге и в обороне отрабатывают мало, особенно Мбаппе. Очень интересно, какой выход найдет Анчи. Пока его совсем не вижу, кроме как вернуться к схеме прошлого сезона, пожертвовав одним игроком атаки
О да, началось. В прошлом сезоне перед началом матчей писали: а как же Реал будет играть без форварда, нужен баланс!. В этом году нашли форварда, да, не чистого, но Мбаппе имеет опыт игры в центре. И опять что-то не нравится, опять баланса нет! Погодите вы говорить "гоп". Дождитесь хотя бы 10 тура.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Спортс на ровном месте разнес информационную истерию. Это лишь одна игра. Даже если бы влетели, смысл это мусолить?
Комментарий удален модератором
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Итак, Титулы Реала в этом сезоне 1: Суперкубок Европы Титулы Барселоны в этом сезоне 3: Победа в классико в предсезонке Победа Барсы над Валенсией Ничья Реала с Мальоркой
Дай бог реал выиграет клубный ЧМ на остальное он даже не претендует
+4
-4
0
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Итак, Титулы Реала в этом сезоне 1: Суперкубок Европы Титулы Барселоны в этом сезоне 3: Победа в классико в предсезонке Победа Барсы над Валенсией Ничья Реала с Мальоркой
Отскакивает Реал. В это время рандомный глор Реала - ряяя а Барселона!….
+1
-1
0
Ответ BARCA TOP
Комментарий удален модератором
расскажешь об этом после его дубля в Классико)
вы про Белингема тоже самое писали, а потом он стал хозяином Варсы
+3
-3
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