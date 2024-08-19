Беллингем после 1:1 с «Мальоркой»: «Это марафон, а не спринт»

Джуд Беллингем выложил сторис после матча с «Мальоркой».

Накануне «Реал» и «Мальорка» сыграли вничью (1:1) в 1-м туре Ла Лиги.

«Это марафон, а не спринт», – написал полузащитник мадридцев в инстаграме.

Фото: instagram.com/stories/judebellingham

