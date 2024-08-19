Беллингем после 1:1 с «Мальоркой»: «Это марафон, а не спринт»
Джуд Беллингем выложил сторис после матча с «Мальоркой».
Накануне «Реал» и «Мальорка» сыграли вничью (1:1) в 1-м туре Ла Лиги.
«Это марафон, а не спринт», – написал полузащитник мадридцев в инстаграме.
Родриго так пока впечатляет, в обороне он заметно помогает, к нему вопросов минимум. А вот Вини и Мбаппе и в прессинге и в обороне отрабатывают мало, особенно Мбаппе.
Очень интересно, какой выход найдет Анчи. Пока его совсем не вижу, кроме как вернуться к схеме прошлого сезона, пожертвовав одним игроком атаки
Судя по ПСЖ ему надо постоянно играть, а он так себе играет с весны.
Мне, как нейтральному болельщику всегда радостно, когда топовые клубы дают в играх. И не только Реала это касается, но и ПСЖ, и МС и других топ клубов.
вы про Белингема тоже самое писали, а потом он стал хозяином Варсы